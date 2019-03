„Trebuia să pierdem meciul, în orice condiții”

Echipa orădeană a încercat să obțină punct(e) pe terenul liderei autoritare a seriei, pentru a mai păstra șanse de clasare pe locul secund, care asigură, la fel ca și primul loc, calificarea la turneul semifinal. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil.

Antrenorul George Tăutu a acuzat vehement arbitrajul prestat de perechea Alexandru Constantin (București) – Gál László (Harghita). Tehnicianul orădean a văzut de altfel cartonașul roșu în ultimul minut, pentru proteste. „Este pentru prima oară în acest sezon când acuz arbitrajul. Impresia mea este că noi trebuia să pierdem acest meci, în orice condiții. Arbitrii, unul din București, iar celălalt din Harghita, tocmai județul contracandidatei noastre la locul secund, HC Szejke, nu ne-au lăsat, pur și simplu, să ne apropiem pe tabela de marcaj. Am avut două reveniri după ce am fost conduși. În ultimul minut, la scorul de 27-26, gazdele au tras de timp, iar eu am solicitat să fie sancționați cu joc pasiv, moment în care am primit cartonaș roșu, pentru proteste repetate. Dar ce era să fac, să stau cuminte și să văd cum își bat joc de noi?! Gazdele au mai marcat o dată și asta a fost. Nu am ce să le reproșez băieților, au dat tot ce au putut pe teren, dar în condițiile lotului subțire de care dispunem și al arbitrajului ostil, era greu să obținem mai mult în acest meci”, ne-a declarat George Tăutu.

Marcatorii echipei noastre au fost: Munea 7, Cîrchea 6, R. Radu 6, Bandi 3, Pomian 2, Bondor 2.

În urma acestui eșec, CSM Oradea se află, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, tot pe locul 3, la cinci puncte de ocupanta locului secund, HC Szejke Odorheiu Secuiesc. Teoretic, printr-un joc favorabil al rezultatelor, orădenii ar putea recupera ecartul, pentru a devansa echipa harghiteană, dar șansele sunt minime. În utimele două etape, CSM Oradea va juca în deplasare cu Potaissa Turda DivA și acasă cu HC Sibiu, în timp ce HC Szejke va întâlni HCM Sighișoara acasă, respectiv Minaur Baia Mare DivA în deplasare.