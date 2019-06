„Trebuie să gestionăm presiunea”

„Sibiul a jucat mai bine în acest meci. Presiunea închiderii seriei a contat foarte mult, iar noi nu am putut să o controlăm. Nu am ales soluțiile potrivite în faza de atac și am fost dominați categoric din punct de vedere fizic. Nu am avut luciditatea necesară pentru a închide seria. Pe de altă parte, este o finală și cred că nimeni nu s-ar fi gândit înainte de începerea ei că s-ar putea încheia cu scorul de trei la zero”, a explicat Cristian Achim.

Antrenorul orădean consideră că în partida de marți, presiunea asupra gazdelor va fi și mai mare. „Urmează meciul patru, când presiunea va fi și mai mare pe noi. Dar, dacă suntem o echipă bună, va trebui să o gestionăm și să câștigăm partida”, a conchis Cristian Achim.