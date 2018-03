Trei concerte într-o săptămână

A VIII-a ediţie a Festivalului Primăverii intră în cea de-a doua săptămână de concerte. Primele două – din 20 martie, respectiv din 22 martie – s-au bucurat de un public numeros. Următoarele două concerte simfonice – de azi şi de joi, 29 martie – îl vor avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Tiberiu Soare, a cărui prezenţă, aşa cum spune şi directorul artistic al Filarmonicii Oradea, Vasile Foica, înseamnă o garanţie în privinţa reuşitei acestor concerte.

Tiberiu Soare mărturiseşte: „Fiecare ediţie a Festivalului Primăverii din Oradea este pentru mine un prilej de mare bucurie. Am participat la destul de multe ediţii, am amintiri foarte frumoase din fiecare an. Apariţiile acestea reprezintă un prilej pentru mine de a întâlni întotdeauna excelenţi muzicieni japonezi, aduşi prin intermediul şi prin strădania prietenului şi colegului meu Ciprian Marinescu, şi totodată un prilej de a întâlni această minunată orchestră, un colectiv dinamic, în proces de întinerire, care este capabil să se adapteze extraordinar de rapid la cele mai variate tipuri de repertoriu. În această săptămână se interpretează muzică începând de la jumătatea secolului al VIII-lea – dacă ne gândim la Bach, şi până la jumătatea secolului XX. Aşadar, un repertoriu întins în peste două secole. Nu este uşor, este un tur de forţă pentru orchestră. Aş mai remarca şi atmosfera foarte plăcută care domneşte în colectivul Filarmonicii orădene. O regăsesc de fiecare dată, şi sunt sigur că este şi meritul domnului Foica”.

În concertul de azi trebuie remarcată în primul rând participarea la pian a micuţei Yukako Tamura, de numai 9 ani, care – aşa cum spune Vasile Foica – cu o precizie şi o dezinvoltură demne de remarcat, interpretează nespus de bine concertul pentru pian şi orchestră în Re major de Josef Haydn. Yukako Tamura este elevă a maestrului Ciprian Marinescu, alături de care cântă muzică de cameră. Concertul din această seară reprezintă pentru micuţa interpretă debutul ei orchestral.

Tot în concertul de azi se va cânta, în primă audiţie la Oradea, Concertul pentru clarinet și orchestră op. 31 (p. a.) de Gerald Finzi, având-o ca solistă pe Yumiko Nagira. Alţi doi solişti în concertul de azi sunt Aoshi Yoshida – vioară (Japonia) şi Nagy Kalman – vioară, care vor interpreta Dublu concert pentru două viori în re minor, BWV 1043, părțile I și III, de J. S. Bach.

Concertul de cameră de mâine beneficiază de prezenţa unor artişti consacraţi: Ciprian Marinescu (vioară), Răzvan Suma (violoncel), Daniel Giţi (pian) şi japoneza Mariko Tamura (soprană). Se va cânta L. v. Beethoven: Sonata nr. 3 pentru violoncel și pian în La major, op. 69; Romanța pentru vioară și pian în Fa major, op. 50; Sonata nr. 14 pentru pian în do diez minor, op. 27, nr. 2 (Sonata Lunii), R. Hahn: À Chloris (pentru soprană și pian; Si mes vers avaient des ailes (pentru soprană și pian); S. Rahmaninov: Vocalise (pentru soprană și pian) şi L. v. Beethoven: Trio nr. 3 pentru pian, vioară și violoncel în do minor, op. 1.

În concertul de joi, 29 martie, maestrul Tiberiu Soare va dirija Concertul pentru vioară și orchestră în Re major, op. 61 de L. v. Beethoven, având-o ca solistă la vioară pe japoneza Hitomi Nakamura, apoi Adagietto din Simfonia a V-a de G. Mahlerşi va încheia cu o piesă cântată foarte rar, Ultimele patru lieduri de Richard Strauss, având-o ca solistă pe soprana Mie Yamamot.

Toate concertele încep la ora 19:00 în Sala Enescu – Bartok, abonamentele fiind valabile la toate concertele.