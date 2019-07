Trei filme în avanpremieră la Cinema Palace

Annabelle Comes Home



Hotărâți să o împiedice pe Annabelle să mai provoace teroare vreodată, demonologiştii Ed și Lorraine Warren se grăbesc să o aducă în camera sigilată de artefacte supranaturale din propria lor casă și să o închidă într-o cutie sfințită. Însă într-o noapte nefastă, păpușa trezește celelalte spirite malefice din încăpere care încep să o bântuie pe fiica de 10 ani a soților Warren și pe prietenele acesteia.

Sinistra păpușă din universul „Trăind printre Demoni”, malefica Annabelle, revine cu cel de-al treilea film din serie, din 12 iulie, în premieră pe marile ecrane. Pentru Gary Dauberman, scenaristul filmelor „Annabelle”, „It” și „The Nun: Misterul de Mânăstire”, horror-ul „Annabelle 3” reprezintă filmul său debut în calitate de regizor, unde lucrează alături de echipa consacrată de producători Peter Safran (Aquaman) şi James Wan.

Yesterday



O comedie rock-n-roll despre muzică, visuri, prietenie și lungul drum care duce spre iubirea vieții tale.

Jack Malik (Himesh Patel, din serialul BBC Eastenders) este un cantautor dintr-un orășel estival englezesc, a cărui faimă modestă se evaporă rapid, în ciuda sprijinului devotatei sale prietene din copilărie, Ellie (Lily James, din Mamma Mia! Here We Go Again). Dar, după ce e lovit de un autobuz în timpul unei bizare pene de curent care întunecă tot globul, Jack se trezește într-o lume în care Beatleșii nu au existat niciodată, și atunci îi vine o idee care îi va complica foarte rău viața.

Stuber



Atunci când Stu (Kumail Nanjiani), un șofer Uber, preia un pasager (Dave Bautista) care se dovedește a fi un polițist aflat pe urmele unui ucigaș brutal, el se regăsește într-o situație dificilă și încearcă cu disperare să fie curajos, să rămână în viață și să-și păstreze rating-ul de 5 stele.

Regizat de Michael Dowse, această comedie de acțiune de la 20th Century Fox îi are în distribuție și pe Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino și Karen Gillan.

