Trei premiere la Teatrul Regina Maria

Prima premieră anunţată de Teatrul „Regina Maria” aparține Trupei Iosif Vulcan și va avea loc duminică, 13 ianuarie, de la ora 19:00, în Sala Mare: „Capcana lui Hamlet”, adaptare după Nedialko Yordanov, în regia lui Petru Vutcărău.

Textul „Uciderea lui Gonzago” a mai fost montat la Oradea în anul 2010, tot de către Petru Vutcărău, spectacolul cu același nume jucându-se la Casa de Cultură a Sindicatelor, pe vremea când teatrul era închis. Victoria Balint, șef birou proiecte culturale al Teatrului „Regina Maria”, precizează că în spectacolul „Capcana lui Hamlet” s-a modificat distribuţia de acum nouă ani, au dispărut două personaje – regele şi regina – şi s-a refăcut decorul. Scenografia spectacolului e cu totul alta. Oana Cernea a conceput un spaţiu mult mai teatral, mult mai expresiv decât cel care a fost la Casa de Cultură a Sindicatelor.

„Hamlet”, un text actual

„Uciderea lui Gonzago” s-a jucat de puţine ori, dar a fost un spectacol foarte apreciat de critica de specialitate şi de public. Este un text foarte actual, care a fost montat şi la Bacău, Constanţa şi Iaşi. „Dramaturgul însuşi consideră că este cel mai bun text scris de el. Este un text care porneşte într-o abordare modernă a pieselor lui Shakespeare. Sunt mulţi dramaturgi care au rescris piesele lui Shakespeare, reinterpretându-le. În «Hamlet» există o trupă de actori care joacă un spectacol, «Uciderea lui Gonzago», care este despre soarta lor, despre condiţia actorului în raport cu puterea într-un sistem totalitarist, în care sunt provocaţi să spună adevărul prin artă. Li se schimbă alegerile, viaţa şi opera”, precizează Victoria Balint.

Textul „Uciderea lui Gonzago”, care stă la baza spectacolului „Capcana lui Hamlet”, este, la rândul său, inspirat din tragedia shakespeariană „Hamlet” și prezintă o variantă diferită și îmbogățită a evenimentelor de la curtea castelului Elsinore. Hamlet, prințul Danemarcei, pune la cale crearea unor împrejurări artificiale care reeditează abominabila crimă înfăptuită asupra tatălui său, iar pionii acestui plan de a demasca nelegiuirea săvârșită de Claudius, actualul rege, sunt actorii care tocmai au ajuns la castel. Traducerea textului este realizată de Elvira Rîmbu, actriță și manager interimar la Teatrul „Regina Maria”.

Punerea în scenă a spectacolului îi aparține cunoscutului regizor Petru Vutcărău, care montează deja al doilea spectacol din această stagiune. „Nu prea îmi place mie, ca regizor, să reiau spectacolele. Reluările de obicei sunt plictisitoare şi neinteresante. Nu e cazul acestei piese. Pentru că materialul este atât de ofertant şi de o actualitate atât de pregnantă, încât am impresia că nici nu au trecut aceşti zece ani. Că între timp nu s-a schimbat nimic. Şi teamă îmi e că vor mai trece 20, 30 de ani şi piesa asta va rămâne foarte actuală. Faptul că politicienii, în jocurile lor murdare, pentru a-şi păstra sau obţine nişte privilegii acolo sus, folosesc artiştii, oamenii de creaţie, drept instrumente pe care le manipulează, iar actorii, la rândul lor, în virtutea condiţiei lor – care este una generală, adică sărăcia – sunt puşi în situaţia să aleagă banii, adică existenţa… Directorul teatrului este un artist nebun în sensul frumos al cuvântului, un personaj emblematic pentru adevăratul artist, care este pregătit tot timpul să se sacrifice la propriu pentru arta pe care o face. Pentru el nu contează familia, pentru el contează teatrul în primul rând, şi această sumă fabuloasă, pe care urmează să o primească din partea consilierului regal Polonius, urmează să fie investită tot în teatru, lucru care îi decepţionează pe marea majoritate a actorilor. Veţi vedea că sacrificiile pe care le fac aceşti actori, în frunte cu liderul lor, merită toată admiraţia şi tot respectul. Din păcate, nu ştiu dacă fanatici de genul acesta mai sunt în ziua de azi. De aceea, această reluare pentru mine este la fel de interesantă şi la fel de importantă ca şi cum ar fi o premieră”, spune Petru Vutcărău.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Richard Balint (Charles), Elvira Rîmbu (Elisabeth), Petre Ghimbăşan (Benvolio), Răzvan Vicoveanu (Henric), Denisa Vlad (Amalia), Pavel Sîrghi (Sufleurul), Sorin Ionescu (Polonius), Consuela Egyed (Ofelia), Alin Stanciu (Horatio), Sebastian Lupu (Călăul), Ciprian Ciuciu (Hamlet), Igor Lungu (Un spion, Un torţionar).

Alin Stanciu este bucuros că a fost cooptat în această distribuţie. „Îmi place foarte mult textul. E foarte pe faţă redată viaţa politică. Am văzut de curând un documentar legat de Horatio, personajul pe care îl interpretez, cu un tip care vorbea despre piesa Hamlet şi vorbea despre Horatio, care este zugrăvit ca cel mai bun prieten al lui Hamlet, dacă nu cumva ar fi de fapt cel mai mare ticălos al lui Shakespeare, tocmai pentru că nu se ştie că este aşa. Mi se pare foarte interesantă tema asta”, spune Alin.

Sorin Ionescu era acum nouă ani Horatio, astăzi este Polonius. „De la Horatio la Polonius nu e uşor. În primul rând, pentru că mie timpul mi se pare destul de scurt. Nu e uşor, pentru că fostul Polonius era foarte bun şi sper să ajung şi eu acolo. Şi nu e uşor pentru că este un personaj foarte complex, o jigodie, şi e foarte departe de mine, şi e greu să pătrunzi în mintea unui astfel de personaj, să redai lipsa de conştiinţă. E un pariu foarte mare, pe care sper să-l câştig”, mărturiseşte Sorin Ionescu.

Spectacol de poezie

La Sala Arcadia, pe 21 ianuarie, de la ora 19:00, va avea loc premiera spectacolului de poezie „RĂZLEȚE… spicuiri din lirica lui Tudor Arghezi. Este un spectacol gândit, creat şi interpretat de actorul Eugen Ţugulea. Spectacolul are menirea de a conserva și de a readuce, în același timp, în atenția publicului orădean opera unuia dintre cei mai prolifici și îndrăgiți poeți români: Tudor Arghezi. Unul dintre cei mai profunzi pamfletari ai scrisului românesc, el a scris multe poezii, a scris romane, şi este unul dintre cei mai fecunzi creatori din istoria literaturii române. „Mi se pare că e nedrept ca un nume de o asemenea amploare şi diversitate în scrisul românesc să fie relativ uitat. Am parcurs patru volume, le-am citit şi am început să aleg. Cea mai dificilă etapă pentru un actor care face un astfel de spectacol este să aleagă dintr-o imensitate de material. Şi am ales ce mi-a plăcut mie şi am considerat că este reprezentativ din punctul meu de vedere. Şi am ales vreo 30 de poezii”, explică actorul Eugen Ţugulea, care va fi acompaniat în spectacol de sunetele instrumentelor de suflat mânuite de Petrică Popa.

„Uniți în cuget și-n simțiri”

Pe 24 ianuarie, la 160 de ani de la Mica Unire, va avea loc la Sala Mare, de la ora 19:00, spectacolul „Uniți în cuget și-n simțiri”, susținut de către artiștii Ansamblului Artistic Profesionist Crișana. Spectacolul va fi prezentat de actorul George Voinese, care va ţine şi o mică lecţie de istorie. Invitate sunt solistele Niculina Stoican şi Mioara Velicu, care vor concerta alături de artiştii bihoreni Felicia Costin, Petrică Popa, Cornelia Covaciu, Luminiţa Tomuţa, Stângaciu, Leontin Ciucur și corpul de dansatori al ansamblului. Artiștii vor fi acompaniați de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Crişana”, condusă de maestrul Adrian Miescu, iar regia artistică a spectacolului este semnată de Leontin Ciucur.

Biletele s-au pus în vânzare și pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului, de marți până vineri în intervalul orar 12:00-18:00, iar în weekend între orele 10:00-13:00. Se pot achiziţiona bilete şi cu o oră înainte de spectacol sau online pe www.biletmaster.ro. Pentru informaţii suplimentare şi rezervări de bilete sunaţi la tel. 0372/368.475.