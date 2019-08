Trofeul Benvenuti a ajuns la a 20-a ediție

Este cea mai veche competiție de tenis din orașul nostru, din perioada de după 1989. Turneul este organizat de CS Sănătatea (administratori Dorina și Iosif Kovacs), în parteneriat cu firma Benvenuti, care asigură finanțarea competiției. Fondul de premiere este de 10.000 de lei, iar bugetul se ridică la circa 15.000 de lei. Întrecerile se vor desfășura la categoriile de vârstă 10,12, 14 și 16 ani, feminin și masculin, la simplu, respectiv la 14 ani, la dublu. Turneul are categoria 1 la 10, 14 și 16 ani, respectiv categoria 2 la 12 ani.

„Din păcate, numărul de concurenți înscriși este tot mai mic, de la un an la altul. La ediția din acest an s-au înscris circa 60 de concurenți. În comparație, în anul 2004 am avut nu mai puțin de 240 de participanți, cifră care constituie recordul competiției”, afirmă directorul turneului, Iosif Kovacs. Adrian Câzu, director în cadrul Benevenuti, afirmă că firma pe care o reprezintă va continua să susțină tenisul orădean. „Suntem bucuroși pentru faptul că turneul nostru a ajuns la cea de-a douăzecea ediție. Suntem, așadar, împreună cu CS Sănătatea de nu mai puțin de două decenii. Vom sprijini în continuare acest sport, care plasează România în elita mondială”, a afirmat Adrian Câzu.

Se vor folosi mingi Dunlop Fort la categoriile 12, 14 și 16 ani, respectiv mingi Artengo la 10 ani. Arbitrul principal al turneului va fi Gheorghe Schipor (Timișoara). Concurenții clasați pe podium la toate categorile de vârstă vor fi recompensați cu diplome, medalii, cupe și vouchere pentru produse Benvenuti. Finalele sunt prevăzute pentru ziua de luni, dacă timpul va fi favorabil.