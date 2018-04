Trofeul și locul I pentru „Lilioara”

În perioada 13-16 aprilie 2018, mici artiști au participat la Festivalul Național „Alize” care s-a desfășurat în municipiul Oltenița, județul Călărași, organizat de Clubul Copiilor Oltenița. Pe scenă au evoluat 61 de formații din toată țara, formații foarte bine pregătite, ceea ce a determinat o concurență foarte mare. Emoțiile au fost învinse de dorința de a cuceri premiul cel mare, de a fi cei mai buni, de a cuceri trofeul ce stătea pe masa juriului, atât de „fălos” și la care râvnea desigur fiecare ansamblu.

Evoluția formației, „Lilioara” a Clubului Copiilor Beiuș a fost impecabilă. Acești minunați copii, frumoși, talentați au învățat de la profesoara lor, d-na Irina Mihoc, că folclorul nu este un gen oarecare, este o genă cu care ne naștem, am moștenit-o de la părinți, bunici, străbunici și o vom transmite la rândul nostru, fiilor, nepoților, strănepoților noștri și va trăi pentru eternitate. Au înțeles de asemenea că doar prin muncă, disciplină și seriozitate se poate atinge performanța. Formația „Lilioara” a atins-o. Dovadă stau premiile pe care le are în palmares, plus trofeul și locul I cucerit la Festivalul Național Aliz La premiere, fiecare copil a fost „decorat” cu tricolorul românesc și medalia „Alize”.

Doamna profesor Irina Mihoc, este cunoscută pentru exigența în ce privește costumația populară autentică de Bihor și repertoriul interpretat. Așadar copiii poartă costume scoase din lăzile de zestre, absolut autentice și care atunci când le privești, vorbesc despre hărnicia și priceperea femeii din vatra satului bihorean.

Aplaudați la Minister

Cât de făloși sunt acești copii cu straiele lor, cu bogăția repertoriului lor, dar cât de fericiți atunci când colindă țara la competiții împărtășind din zestrea folclorului binșenesc…

Felicitări formației „Lilioara” a Clubului Copiilor Beiuș ! În drumul lor spre casă, copiii au poposit în București, unde la invitația Ministerului Educației Naționale au prezentat un spectacol de 60 de minute. Au dovedit că într-adevăr au meritat trofeul și premiul și premiul I. Au fost apreciați și aplaudați pentru evoluția lor, ca de fiecare dată când desfășoară activități la minister.