Trotuar, pericol public!

Trotuarul de pe strada Aurel Vlaicu, în secțiunea dintre intersecția cu str. Vasile Lucaciu (puntea de peste Vale) și str. Ion Antonescu (fostă Spitalului), este catalogat drept „lucrare edilitară cu risc pentru cetăţeni”.

Riscul provine din faptul că pe porţiunea dintre intersecția cu str. Ep. M. Pavel și str. Ion Antonescu trotuarul are doar 1,10 m și în unele locuri este chiar mai îngust. La iniţiativa preşedintelui Asociaţiei „Bunul Samaritean”, Adrian Ciorna, recunoscut în Beiuş pentru maniera în care se implică în viaţa comunităţii, zeci de cetăţeni au semnat o scrisoare de protest intitulată „Pietoni furați, trotuare furate de Paști”.

Scopul demersului beiuşenilor este „susținerea protejării vieții și siguranței copiilor, bătrânilor, a beiușenilor în general”. Adrian Ciorna crede că demersul său va avea rezonanţă acolo unde se iau deciziile: în Primăria şi în Consiliul Local Beiuş.

„Cred că aveți capacitatea de a corecta eroarea de execuție ori de altă natură de îndată. Noi v-am votat pentru a veghea la interesul superior al cetățenilor și credem că veți răspunde pozitiv”, e mesajul semnatarilor scrisorii. Adrian Ciorna spune că de pe urma lucrării defectuos executate au de suferit: mămicile cu copii de mână, mămicile cu bebeluși în cărucioare, pensionarii ce se deplasează cu trolere pentru cumpărături, școlarii care zilnic fac drumul dus-întors spre școala gimnazială ori copiii care merg spre grădinița din Vlaicu (Aleea Independenței).

Foto: Adrian Ciorna © Foto: Adrian Ciorna

Adrian Ciorna spune că trotuarul are de suferit din cauza carosabilului, care ar trebui să aibă 5,50 m lăţime, dar care are de fapt între 5,75 m și 5,90 m lăţime. „Există risc ridicat de accidente grave! Nu încap doi pietoni să treacă unul pe lângă altul, la modul minim de siguranță și confort. Dacă o cumpărătoare vine de la Penny Market sau Unicarm cu plase (vedeți mostră foto), nu mai încape nimeni pe lângă dânsa! Să zicem că cineva se grăbește și se ferește de cumpărătoare, lunecă de pe bordură și cade sub o mașină în trecere la un atare trotuar îngust… Cine răspunde? Ce grijă de cetățean arată primăria? Cum sunt apărate siguranța și interesul superior pentru sute sau mii de oameni ce trec zilnic pe acel trotuar, de la copii la bătrâni? Sau cum se execută un trotuar care să sufoce în așa hal accesul sigur al pietonilor într-o Europă (și Românie – da, Românie – dar în alte orașe!!!) unde se scot mașinile din multe zone urbane?

Paradoxul este că a doua porțiune de stradă în lucru, cea de la intersecția cu str. Ep. M. Pavel la intersecția cu str. Vasile Lucaciu, are 1,40 m lățime pe lângă proprietatea doamnei Dărăban! Deci aceeași stradă în lucru are un trotuar de 1,40 m și cel în continuarea sa de 1,10 m și chiar mai îngust, pe la 0,9 m la 1 m, spre stâlpul de curent ce stă țanțoș în mijlocul trotuarului. Iată că se poate! Aceeași stradă, aceeași primărie, același executant!… Bordurile pot fi – și trebuie! – scoase, mutate civilizat la 1,40 m, ca și celălalt trotuar, ca să putem circula pe jos ca oamenii civilizați pe acea porțiune! Vă invităm să acționați în folosul comunității, să luați măsuri de îndată și să modificați această eroare regretabilă”, cer beiuşenii semnatari ai protestului.

Vor muta bordurile

Prima consultare a cetăţenilor a avut deja loc cu viceprimarul Ovidiu Dăescu, arhitectul-şef Mircea Pantiș şi Vasile Budău. Adrian Ciorna şi Emil Popa spun că au fost în teren cu reprezentanţii Primăriei Beiuş: Ovidiu Gavra, Oliver Negrău și Vasile Budău. „Viceprimarul a fost prompt și, dacă aseară a primit pe e-mail scrisoarea noastră deschisă, azi m-a invitat la discuții.

Situația în teren a fost analizată, iar soluția decisă în Primărie a fost verificată în teren prin măsurători și confirmată: mutarea bordurilor în poziția optimă și benefică siguranței cetățenilor – copii, adolescenți, bătrâni, mame cu bebeluși, cumpărători întorși de la piață cu trolere, orice cetățean beiușean. Mulțumiri din partea mea factorilor responsabili!”, transmite Adrian Ciorna.