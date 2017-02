Trupa Taxi a făcut o melodie în care ironizează teoriile din jurul miliardarului Soros: Of, of, of, trec anii, Domnu’ Soros, mie când îmi daţi banii?

În stilul caracteristic al trupei, Dan Teodorescu a făcut un cântec satiră. Versurile reprezintă o replică privitoare la agitația care s-a format în jurul teoriilor conform cărora omul de afaceri ar fi sponsorizat protestele, oferind 100 de lei pentru un om, 50 de lei pentru copil și 30 de lei pentru un câine.

„Da’ mi-aţi promis şi vilă, şi maşină, şi un cont beton / Şi eu stau şi-acuma în două camere, la bloc, în Pantelimon / Domnu’ Soros, mă scuzaţi că îndrăznesc, dar of, of, of, trec anii,/ Domnu’ Soros, mie când, mie când îmi daţi banii?”.



Președintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut în cadrul unei emisiuni că are o problema cu George Soros: „Eu am ceva cu Soros. Acest om, fundațiile și structurile pe care le finanțează încă din 1990, a finanțat răul în România. A finanțat acțiuni care nu au făcut bine României”, a explicat Dragnea.

Solistul trupei, Dan Teodorescu a mai compus la începutul lunii februarie o piesă-manifest în care pune situația protestelor pe seama faptului că „o parte din popor” are alergie la „infamie, minciună şi hoţie”.