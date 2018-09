Turism Felix, o stațiune într-o stațiune

Un turist mulțumit este cea mai bună reclamă

Pentru a-10-a săptămână consecutiv gradul de ocupare al hotelurilor Turism Felix depășește 100%, numărul turiștilor care au ales hotelurile și ștrandurile noastre în vara aceasta fiind de peste 230.000 persoane.

Oricare ar fi motivația oaspeților, vacanțe de familie, relaxare și wellness&spa, tratament balnear, evenimente de afaceri sau cantonamente sportive, infrastructura ne permite să satisfacem nevoile celor mai exigenți turiști.

Investițiile de peste 9,5 milioane lei făcute doar în ultimii 2 ani au avut ca scop creșterea confortului și implicit satisfacția turiștilor: peste 1000 de camere complet modernizate (90% din totalul camerelor), restaurante, săli de conferință și centre de tratament reamenajate, zone de plajă refăcute și aparatură medicală reînnoită. La acestea se adaugă calitatea ridicată a serviciilor, diversitatea ofertelor și posibilitățile variate de distracție și relaxare, argumente care au influențat decizia unui număr tot mai mare de turiști de a alege hotelurile și ștrandurile Turism Felix în defavoarea litoralului sau a altor destinații din afara țării.

Distracție, relaxare, sănătate

Efectele miraculoase ale apei termale din Băile Felix sunt cunoscute încă de pe vremea Imperiului Roman. Mineralele care se află în compoziția acestor ape termale sunt atât un beneficiu pentru sănătate, cât și pentru relaxare.

Cele 53 de piscine cu apă termală și recirculată totalizează aproape 13.000 mp luciu de apă, dintre care ștrandurile Apollo-Felix și Venus (Băile 1 Mai) au peste 8900 mp de luciu de apă în 23 piscine.

Zonele destinate distracției în familie cuprind tobogane, piscine speciale pentru copii, spații de joacă, terenuri de fotbal/volei și una dintre cele mai fascinante atracții acvatice, piscina cu valuri de la ștrandul Apollo Felix.

Starea de bine este amplificată în piscine interioare și exterioare de wellness cu apă termală pură, jacuzzi, paturi cu hidromasaj, bazine de înot, piscine cu pool-bar, saloane de masaj, șezlonguri, umbrele, zone de umbră special amenajate, vegetație tropicală și locuri de luat masa cu meniuri sănătoase și proaspete.

Pentru că știm cum să facem fiecare vară de neuitat, avem peste 870 de evenimente pentru copii și adulți desfășurate în iunie, iulie și august la piscine și la restaurante, care au făcut deliciul turiștilor de pretutindeni. Adulții se răsfață cu petreceri cu spumă, cursuri de dans, campionate de volei și fotbal, bătălii pe buturugă, beer pong, sumo, volei cu minge gigant, aquagym, aquazumba, cocktailuri răcoroase la barurile din piscină și muzică live. Nici cei mici nu se plictisesc, în fiecare hotel programele de animație pregătite de echipe profesioniste de animatori includ distracție cu baloane modelabile și picturi pe față, spectacol de umbre, activități pe care cei mici le adoră! Jocurile diferă în funcție de vârstă, de numărul copiilor și de spațiul liber pe care îl au la dispoziție pentru a se desfășura (la piscine sau la locul de joacă special amenajat).

Ce spun cifrele despre Turism Felix

Resursele naturale ale staţiunii Băile Felix sunt puse în valoare de către compania Turism Felix SA. Certificările deținute precum TÜV, ISO 9001 şi EUROPESPA-med, sunt garanţii pentru calitatea superioară a serviciilor oferite, iar pe parcursul anilor am primit numeroase premii care au reflectat eforturile susținute pentru menținerea acestor standarde, în ceea ce privește dotările, serviciile și specializarea personalului (de ex. Locul 1 la categoria Întreprinderi mari în Topul Național al fimelor private din Romania după indicele de performanță generală, cifra de afaceri și după profitul brut, Locul 1 în Topul Firmelor, Camera de Comerț și Industrie Bihor, începând cu anul 2003 ).

În cele peste 2000 locuri de cazare din 6 hoteluri vei fi răsfățat de o echipă de peste 1100 angajați, oameni pasionaţi și entuziaşti, cu resurse inepuizabile de zâmbete.

În cele 6 restaurante cu peste 3000 de locuri în saloane și pe terasele din aer liber aprovizionăm lunar aproximativ 100 tone de materie primă proaspătă, pregătită și servită în meniuri variate.

Fiind o stațiune balneară, ne ghidăm după proverbul ‘Mens sana in corpore sano’ și ne bucură starea de bine pe care o au toți cei peste 10.000 de oaspeții după ce au ales anul acesta centrele noastre de tratament balnear și Wellness&Spa. Deoarece curele balneare sunt recomandate atât în tratament, cât şi în prevenire, în special după perioade îndelungate de suprasolicitare, am efectuat până acum în acest an mai mult de 300.000 proceduri terapeutice.

Planificarea evenimentelor de afaceri sau private este una dintre specialitățile noastre. Serviciile premium, ireproșabile în cel mai mic detaliu, ne-au recomandat de-a lungul anilor pentru sute de evenimente organizate în cele peste 1000 locuri din sălile de conferință. Evenimentele noastre sunt memorabile având ca și invitați, artiști și vedete de top, Loredana, Măruță și Andra, Horea Brenciu, Aurelian Temișan, chef Florin Dumitrescu, chef Nicolai Tand aceștia fiind doar o parte din cei pe care care i-am ales să ne fie parteneri. Consecința acestei efervescențe a fost faptul că și în acest an pachetul de revelion de la Lotus Therm Spa & Luxury Resort a fost complet vândut cu 5 luni în avans.

Un nou capitol în istoria turismului balnear

Inaugurat în 10.10.2015, Lotus Therm Spa&Luxury Resort este unicul complex termal de 5 stele din România, cu o investiție de aproape 30 de milioane de euro. Având 180 camere (1 apartament VIP cu terasă proprie și Jacuzzi, 6 apartamente speciale, 39 apartamente standard, 8 suite, 37 camere duble, 79 camere single și 3 camere pentru persoane cu dizabilități), este cel mai spectaculos hotel din regiunea de vest a țării. Încă de la inaugurare, hotelul a devenit o destinație preferată atât pentru turiștii individuali, cât și de companiile care doresc o locație exclusivistă.

Suntem mândri de numeroasele premii, printre care 4 distincții obținute în ani consecutivi la TopHotel Awards, cel mai important eveniment dedicat industriei hoteliere, a turismului și a ospitalității din România: Deschiderea hotelieră a anului 2016, Hotelul anului – categoria turism balnear 2016-2017, Spa-ul anului 2018; Certificatul de excelență Transylvania Beyond 2017; Espa Innovation Awards 2017; Premiu de excelență oferit de Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului 2015-2016.

Aquapark Felixarium. Relaxarea și distracția se întâlnesc într-un concept acvatic surprinzător. Este construit și proiectat la cele mai înalte standarde și oferă distracție și surprize, indiferent de vârstă. 14 piscine interioare și exterioare cu recirculare și apă termală, jacuzzi, peșteri, cascade, 2 tobogane, zone de luat masa (Cascada Bar, Yammi Grill, Tiki Bar), teren de beach volley, centrul GOLD SPA cu 3 tipuri de saună (uscată, umedă, cu infraroșu), cameră de gheață, împachetare cu ciocolată, împachetare cu ceai verde, masaj cu pietre vulcanice, masaj cu bețe de bambus, cameră de relaxare și duș-aventură.

Recent inaugurat, Funlandia este conceput ca un spațiu de joacă special, în care toți membrii familiei își găsesc activități pe gustul fiecăruia.

Lux și excelență în domeniul serviciilor de balneologie și SPA. Centrul de tratament balnear si SPA, Nelumbo Med-SPA, este perfect conectat cu hotelul de 5 stele pentru că intimitatea oaspetilor noștri este supremă. Centrul dispune de cele mai variate servicii și terapii: hidroterapie, împachetări și băi cu nămol, împachetări cu parafină, electroterapie, hidrokinetoterapie, kinetoterapie, Tecar Terapie (tehnologie de ultimă generație în recuperare), masaje, 2 tipuri de saune, studio fitness, cosmetică, coafură, manichiură-pedichiură. Combinăm profesionalismul terapeuților noștri cu tratamente revoluționare: Ozonoterapia, Gerovital, Tecar Terapia, remodelare corporală, tratamente cosmetice cu produse naturale de lux BABOR, B-SECRETS și HUR, cunoscute pentru minunatele efecte. Întreg personalul medical este calificat la cel mai înalt nivel professional, acest lucru având ca efect un procent ridicat de eficiență a tratamentelor.

Versatile și neconvenționale, cele 3 saloane ale hotelului Lotus Therm Spa&Luxury Resort se adaptează cu ușurință unor evenimente diverse fiind Evenimente: conferințe, traininguri, cursuri, simpozioane, seminarii, nunți, banchete, botezuri, aniversări.

Oferta noastră de cazare este exterem de versatile, cu facilități diverse, care satisfac nevoile fiecărui oaspete.

Hotel Internațional 4*

Unicul hotel din România căreia i-a fost acordată sigla EUROPESPA-med, care atestă îndeplinirea standardelor Asociaţiei Europene a Staţiunilor Balneare (ESPA), cu sediul la Bruxelles. 110 camere duble (din care 3 camere pentru persoane cu dizabilităţi), 80 de camere single şi 20 de apartamente. Fiecare cameră este dotată cu balcon, minibar, telefon, televiziune prin cablu, conexiune internet Wi-Fi și prin cablu, seif, aer conditionat, uscător de păr si halat de baie. Restaurant cu 260 de locuri în salon și 80 locuri pe terasa acoperită. 2 săli moderne de conferinţe (200 şi 120 locuri). 3 piscine în aer liber (piscină de înot, piscină de relaxare cu apă termală și pool bar, piscină specială pentru copii), 2 piscine acoperite, spaţiu de plajă generos, sezlonguri, zone de luat masa, bar. Centrul de Tratament Balnear și Wellness&SPA oferă servicii complete de masaj, electroterapie, hidroterapie, termoterapie (împachetări și băi cu nămol, împachetări cu parafină), kinetoterapie, hidrokinetotarapie, salină cu 3 tipuri de sare, saună, zonă de relaxare cu bazin de imersie, spa bar, cosmetică, salon de manichiură-pedichiură, coafor, sala de fitness. Nou 2018! Camere modernizate, sală de conferință reamenajată

Hotel Termal 3*



114 camere duble, 63 de camere single şi 6 apartamente. Fiecare cameră este dotată cu balcon, minibar, telefon, televiziune prin cablu, conexiune internet Wi-Fi și prin cablu, aer condiționat şi uscător de păr. Restaurant cu 250 locuri în saloane și 52 locuri pe terasa acoperită. 3 săli moderne de conferinţe (180, 70 şi 60 de locuri). 4 piscine în aer liber (piscină de înot, 2 piscine de relaxare wellness cu apă termală, instalații de hidromasaj și pool bar, piscină specială pentru copii), spaţiu de plajă generos, șezlonguri, bar. Centrul de Tratament Balnear și Wellness&SPA oferă servicii complete de masaj, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, kinetoterapie, hidrokinetotarapie, zonă de relaxare, saună, salon de cosmetică, salon de Geriatrie (tratamente anti-aging cu produse Gerovital), salon de manichiură-pedichiură, sală de fitness. Nou 2018! Camere modernizate, sală de conferință reamenajată

Hotel Nufărul 3*

Complet modernizat 2018. 68 camere duble, 4 camere single şi 4 apartamente. Camerele sunt dotate cu balcon( parțial) și includ minibar, telefon, televiziune prin cablu, conexiune internet Wi-Fi, aer conditionat şi uscător de păr. Restaurant cu 128 locuri în salon, 48 pe terasa acoperită și 20 pe terasa în aer liber. O sală de conferințe 20 locuri. Zona de piscine și centrul de tratament balnear și wellness&Spa comune cu Hotel Termal.

Hotel Poienița 3* Hotel Mureș 2*

Singurele hoteluri care au contract cu Casa Națională de Pensii Publice (600 beneficiari de bilete/sejur).

Hotel Poienița: 140 de camere duble, 14 camere single şi 4 apartamente. Fiecare cameră este dotată cu balcon, baie cu cadă, televiziune prin cablu, telefon. Restaurant cu 300 locuri în salon, 40 pe terasa hotelului și 40 pe terasa din parcul hotelului. O sală de conferinţe (80 locuri).

Hotel Mureș: 290 de camere duble şi 70 camere single. Camerele sunt dotate cu balcon (parțial), baie cu cadă, televiziune prin cablu, telefon. Restaurantul are 400 locuri în salon, 120 locuri în salonul de mic dejun şi 130 locuri pe terasa în aer liber. 4 săli de conferinţe (200, 100, 70 și 30 locuri).

Nou 2018! Restaurant și camere modernizate, săli de conferință extinse și modernizate și plajă reamenajată.

Ambele hoteluri au propriile centre de tratament balnear și oferă servicii complete de masaj, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, kinetoterapie, hidrokinetotarapie, zonă de relaxare, bazine interioare cu apă termală, saună, sala de fitness.

Continuitate și extindere

Ne aflăm printre companiile care pun oamenii în centrul strategiei lor, oferindu-le cele mai bune condiții pentru dezvoltarea personală și profesională. Obiectivul nostru este de a recruta, dezvolta şi păstra oameni energici şi entuziaşti, capabili să-şi folosească potențialul creativ pentru a găsi modalități noi şi eficiente de a obține satisfacția clienților noștri. Experienta nu reprezintă întodeauna cel mai relevant criteriu de selecție, de aceea tinerii care doresc să-și construiască o carieră în ospitalitate au posibilitatea de a învăța de la echipa celei mai importante companii de turism balnear din România.

Posturi disponibile: Ospătari, Bucătari, Barmani, Cameriste, Asistenți medicali Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Maseuri, Tapițeri, Bucătari, Lucrători în bucătarie, Salvatori la ștrand. Cerințele posturilor se găsesc aici: https://www.felixspa.com/ro/acasa/cariere

