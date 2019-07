Turism în comunism! Șteiul se promovează ca „muzeu viu” al arhitecturii totalitariste

Raționamentul e simplu și verificat la nivel european și mondial, de miile de turiști curioși să viziteze spațiile publice sau imobilele gândite primordial pentru uzul sistemului politic și mai puțin pentru nevoia imediată a individului, locuri care „strivesc” persoana pentru a o înlocui cu masa.

ATRIUM

Pentru mica urbe a Șteiului, cunoscută și ca Dr. Petru Groza, șansa vine din aderarea oraşului la reţeaua ATRIUM – The Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century in the Urban Memory of Europe, reţea ce face parte din Asociaţia Rutelor Culturale Europene aflate sub egida Consiliului Europei. Includerea Șteiului

în ATRIUM e rezultatul parteneriatului strâns cu Universitatea din Oradea – Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură iar șansa e atât sub aspectul promovării internaționale dar și în ceea ce privește posibilitățile de finanțare a reabilitării și dezvoltării.

ATRIUM mai înseamnă și oportunităţi de finanţare pentru sectoarele culturale şi creative, favorizând schimburi culturale între specialişti şi tineri din oraşele partenere în rețea.

Astfel, interesul pentru consultarea şi promovarea tinerilor a devenit prioritar pentru administraţia oraşului Ştei. În acest cadru vine ocazia oferită de primăria Ștei studenților din anul V de la Arhitectură, de la Universitatea din Oradea, în cursul lunii iulie.

Beneficiind de condiţii excelente de cazare şi studiu asigurate de primărie, nouă studenți din anul V de la Arhiectură, coordonaţi de conf. univ. dr. Ramona Novicov, au facut relevee şi randări la principalele clădiri de patrimoniu din oraş, în vederea introducerii lor în circuitul informaţional ATRIUM. Au abordat obiective emblematice, precum Casa de cultură, complexul sportiv cu sala de sport, bazin de înot și trambulina sau cunoscuta fântână cu lei din centrul urbei.

„Tot ce se lucrează va fi vizibil pe site-ul ATRIUM, deci va avea expunere internațională. Imaginile și informațiile vor fi incluse în pliante și broșuri turistice pe care Primaria le va face. Releveele, fotografiile, textele pe care le vom concepe au și rostul de sensibilizare a locuitorilor Șteiului, să fie conștienți de valoarea europeană a patrimoniului orașului lor și să-l prezerve. Textele vor fi traduse în limbi de circulație și vor face parte din promovarea ofertei turistice a orașului”, spune Ramona Novicov.

Primarul Iulian Balaj mizează pe parteneriatul cu Universitatea Oradea în activarea Șteiului ca destinație turistică. Pentru studenții arhitecți este o șansă de a lucra într-un adevărat laborator al istoriei. Primăria locală așteaptă de la această colaborare „mișcarea acestui angrenaj” de promovare, prin realizarea de studii de cercetare pe acea perioadă istorică ale căror rezultate să fie materializate în concepte moderne de prezentare a valorilor locale de patrimoniu.

„16 mai a consfințit intrarea orașului nostru în Ruta Culturală Europeană iar asta ne va ajuta să punem în valoare patrimoniul totalitarist născut în 1952. Ceea ce s-a edificat între 1952 și 1956 e păstrat în proporție de 95% și va putea fi fructificat, pentru a contribui la dezvoltarea turismului în orașul nostru”, apreciază primarul Șteiului.

Șteiul a avut soarta multor orașe construite exclusiv cu scopul exploatării resurselor miniere, spune Balaj . După 89 a venit „cataclismul economic” și s-au închis cele două mine din zona Ștei și apoi și uzina mecanică. S-a instalat recesiunea economică. „Orașul Ștei a intrat oarecum în anonimat cu apusul industriei, pentru că orașul a fost creat ca oraș industrial. Nu vrem să lăsăm acest oraș să moară și găsim resurse care includ această latură a turismului. Am depus documentele pentru obținerea statutului de stațiune și sperăm să obținem acest statutul până la sfârșitul anului”, declară edilul.

Includerea în clubul stațiunilor înseamnă posibilitatea de accesare de fonduri pentru proiecte cu cote de cofinanțare mică, de maxim 15%. Banii astfel atrași ar putea fi investiți inclusiv în dezvoltarea unui centru balneologic, pentru fructificarea.

„De asemenea în orașul nostru vom înființa un punct muzeistic legat de istoria oraşului si vom încerca să achiziționăm Casa Memorială Miron Pompiliu pentru a o transforma în muzeu si monument cultural”, transmite primăria Ștei.

„Aceste componente vor ajuta orașul să câștige ceea ce are fiecare oraș occidental, o istorie și un turism bazat pe această istorie”, consideră primarul Balaj.