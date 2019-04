Turistă cu fractură deschisă, recuperată de salvamontiștii bihoreni

Patrula Salvamont-Salvaspeo Bihor care asigură permanența în zona turistică Padiș a ajuns la fața locului, au imobilizat și pregătit femeia pentru evacuare, însă vremea nefavorabilă a făcut imposibilă evacuarea acesteia cu elicopterul SMURD.

În cele din urmă, femeia a fost transportată de către salvamontiști.

„Patrula Salvamont-Salvaspeo Bihor care asigura permanenta in zona turistica Padis a fost solicitata sa vina in ajutorul unei turiste care a suferit o fractura deschisa. Accidentata a fost imobilizata si pregatita pentru evacuare. Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, evacuarea accidentatei cu elicopterul SMURD nu a mai fost posibila astfel ca echipa Salvamont va transporta pacienta pana in Poiana Glavoi, langa Punctul Salvamont, de unde va fi preluata de un echipaj EPA al SMURD Stei”, informează echipa Salvamont România.