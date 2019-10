Turneul Classic Unlimited începe la Oradea

Cea de a treia ediţie a turneului Classic Unlimited, cel mai tânăr proiect românesc dedicat muzicii clasice, porneşte în această toamnă de la Oradea şi va continua în Turda, Iași, Cluj-Napoca, Petrila, Brașov și Râmnicu Vâlcea. Concertele susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în opt spații culturale alternative din aceste orașe.

La Oradea va avea loc joi, 24 octombrie, de la ora 19:00, la Studio Act, Str. Crinului, nr.2. Participarea la eveniment este gratuită, dar cine doreşte să susţină proiectul Classic Unlimited, poate face o donație în cadrul evenimentului, în schimbul căreia va primi un suvenir de amintire. „Deja ne-am obișnuit să ne încheiem anul cu un turneu de muzică clasică și, sincer, abia aștept să văd pe cine vom cunoaște și cum o să fim primiți în locurile în care mergem.

Avem opt concerte anul acesta, dintre care șase sunt în locuri noi și două sunt în locuri în care am mai fost, iar mixul de sentimente pe care aceste locuri îl generează e interesant. Pe de o parte, avem Palatul Culturii din Iași, poate una din cele mai frumoase clădiri din România, iar pe de altă parte avem din nou Mina Petrila, un loc în care am fost primiți anul trecut cu multă căldură și în care am simțit că oamenii au fost mișcați de concert. Abia așteptăm!”, spune Alin Vaida, directorul executiv al Fapte, asociația care organizează turneul.

„Cântece fără cuvinte”

Repertoriul din acest an este gândit în jurul Fanteziei „Călătorul” a lui Franz Schubert. În timpul concertelor, publicul va mai putea asculta Intermezzo de Johannes Brahms – bucată muzicală care deschide întotdeauna turneul Classic Unlimited, J-Rhapsody și Butterflies dance war de Ciprian Pop, Preludiile nr.4 și nr.5, op. 23 de Sergei Rachmaninov și 3 Moments musicaux op 94 de Franz Schubert.

„Programul din acest an este construit în jurul Fanteziei in Do major de Franz Schubert (Wanderer-Fantaisie). Am ales această piesă deoarece e una din marile opere din literatura clasică pentru pian. A jucat un rol foarte important și interesant în evoluția repertoriului pianistic. Este cea mai monumentală lucrare pentru pian a lui Schubert și, după părerea mea, atipică pentru el, ca și compozitor.

De aceea am inclus în program și trei momente muzicale din op. 94, piese care sunt, practic, niște cântece fără cuvinte, reprezentative pentru stilul lui Schubert. Rahmaninov va fi, în cadrul turneului din acest an, reprezentantul secolului XX. Totodată, am vrut să am în programul concertelor unul dintre marii pianiști ai muzicii clasice.

Preludiile nr 4 și 5 din op. 23 sunt mostre ale măiestriei compozitorului, atât în ce privește tehnica pianistică, cât și expresivitatea «ultimului mare romantic» , cum a fost deseori denumit Rahmaninov. Colaborarea mea cu Ciprian Gabriel Pop a început anul trecut și a fost pentru mine foarte interesantă. Am ținut să îl am alături și la concertele din anul acesta, pentru care a compus piesa «Butterflies war dance»”, explică pianistul Bogdan Vaida.

Proiectul Classic Unlimited a debutat în 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației Fapte, proiectul a ajuns în România.

„E foarte interesant pentru mine cum se schimbă muzica în funcție de locul unde cânt. Sigur, în funcție de acustică, loc și condiții. Dar și din punct de vedere afectiv, emoțional, în funcție de «aura» locului respectiv și mai ales de oamenii care își duc viața de zi cu zi acolo. Practic la fiecare concert se amestecă muzica cu «arta» locului respectiv”, consideră pianistul. Turneul Classic Unlimited este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.