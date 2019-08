Turneul final retur al CN de polo pentru juniori II

Clasamentul după turneul final tur, disputat în Capitală, se prezintă astfel: 1. Triumf București, 15 puncte; 2. Steaua, 12 p; 3. Crișul Oradea, 9 p; 4. Dinamo, 4 p; 5. CSM Cluj-Napoca, 4 p; 6. Partizan Târgu Mureș, 0 p.

Turneul va începe vineri, Crișul urmând să debuteze în compania liderei, Triumf.

Vineri, 30 august, ora 9:00

Partizan Tîrgu Mureș vs Dinamo București

CSM Cluj-Napoca vs Steaua București

Crișul Oradea vs Triumf

Vineri, 30 august, ora 16:00

Steaua București vs Partizan Triumf

CSM Cluj-Napoca vs Crișul Oradea

Triuma vs Dinamo București

Sâmbătă, 31 august, ora 9:00

Partizan Tîrgu Mureș vs Triumf

Dinamo București vs CSM Cluj-Napoca

Crișul Oradea vs Steaua București

Sâmbătă, 31 august, ora 16:00

Triumf vs CSM Cluj-Napoca

Crișul Oradea vs Partizan Tîrgu Mureș

Dinamo București vs Steaua București

Duminică, 1 septembrie, ora 8:00

Partizan Tîrgu Murel vs CSM Cluj-Napoca

Dinamo București vs Crișul Oradea

Triumf vs Steaua București