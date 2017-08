Ultimul weekend de filme în aer liber

Vineri, 25 august

19:30 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – Concert Chișinău Youth Orchestra

21:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – The machine which makes everything disappear

Sâmbătă, 26 august

Târg de obiecte antice – Parcul Bălcescu

17:00 – 21:00 Tiroliană – cariera Betfia/Crater

18:00 – CA Oradea – Inter Aștileu – Stadionul Municipal Iuliu Bodola

20:00 – Concert Barna Pély – Moszkva Cafe

21:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – Pictures of the Old World

Duminică, 27 august

Târg de obiecte antice – Parcul Bălcescu

11:00 – 15:00 – Tiroliană – cariera Betfia/Crater

21:00 – Oradea Summer Film – Parcul Cetății Oradea – Matthew’s Law

