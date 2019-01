Un american îndrăgostit de România

Delicat, sensibil, cu o voce blândă, Austin Hirth vorbeşte destul de bine româneşte, iar când nu e sigur că face acordul corect, întreabă. Îşi doreşte să înveţe cât mai bine limba română. S-a născut pe 11 septembrie 1992 în Pensacola, Florida. Când avea un an, părinţii lui au venit ca misionari în Bucureşti. Au rămas în România timp de zece ani şi au lucrat la o casă de copii.

După ce s-a întors în Statele Unite şi-a dorit foarte mult să se întoarcă în România. „Îmi lipsea totul: românii, limba, cultura şi, cel mai important, capacitatea de a ajuta oamenii”. Are două surori, una stă în Brooklyn, cealaltă în Florida. Austin mărturiseşte că îi place Brooklyn doar pentru muzica underground. În Florida a avut propria afacere, o spălătorie auto, dar nu a fost niciodată ceea ce şi-ar fi dorit să facă.

La 16 ani a fost la pădure cu câţiva prieteni rebeli, în Alabama. Crezând că nu va mai avea ocazia de a se întoarce în România, l-a rugat pe unul dintre prieteni, care ştia să tatueze – şi care acum are propriul salon – să îi tatueze harta României. Acum regretă. Nu pentru că şi-a tatuat harta, ci pentru că prietenul lui nu i-a desenat-o corect, deşi s-a ghidat după o fotografie. Dar Austin se gândeşte să îşi corecteze porţiunea unde este greşită harta cu un drapel românesc. A fost primul lui tatuaj. Mama lui când a auzit că s-a tatuat a plâns. Austin i-a precizat: „It’s Romania (e România)”. „A, ok!” – a fost reacţia mamei. Amândoi părinţii vorbesc, de altfel, limba română şi le place foarte mult în România.

Acum aproape doi ani a avut şansa să se întoarcă. A venit în Oradea împreună cu o echipă pentru a colabora cu biserica Impact, asta datorită faptului că părinţii lui îl cunoşteau pe pastorul bisericii. A lucrat la orfelinat şi cu copii cu handicap. Acum Austin îi învaţă pe copiii de la biserică să cânte la chitară.

S-a mutat în Oradea într-o perioadă în care era afectat de despărţirea de prietena lui. La început a cântat pe stradă. Întotdeauna s-a ocupat de muzică dar niciodată nu s-a pus pe el însuşi în prim plan. Mulţi l-au văzut şi apreciat şi aşa a ajuns să fie invitat să cânte la Spoon, Black Eagle sau Moszkva.

„Îmi place ceea ce fac la biserică împreună cu copiii, şi în plus, mi se par mai multe oportunităţi de a face muzică aici. Am avut multe ocazii şi în Statele Unite, dar îmi place foarte mult cultura română, îmi plac oamenii, îmi place Transilvania. Faţă de Bucureşti îmi place mult mai mult aici. E mai liniştit. Îmi place cum trăiţi şi cum vorbiţi. Când m-am mutat în Oradea m-au întrebat vecinii dacă am nevoie de ajutor. Am crezut că vor ceva de la mine, şi am refuzat. Asta pentru că în Bucureşti nimeni nu se oferă să te ajute. Însă vecinii mei sunt foarte drăguţi. Aici oamenii sunt ca în sudul Americii, prietenoşi, comaprativ cu cei din New York care îţi spun de la început ‘you’re on your own, buddy (eşti pe cont propriu)”, spune amuzat Austin.

Americanul e bucuros că s-a stabilit în România şi încearcă să facă bani din muzică. Împreună cu membri din trupa orădeană Baby Elvis, mai puţin tobarul, a creat o formaţie alături de care să cânte la evenimente. Numele ei este Modern Soul. În repertoriul lor şi-au propus să abordeze atât piese vechi, gen Frank Sinatra, dar şi mai noi. Austin îşi doreşte să strângă bani pentru a-şi putea cumpăra echipament şi mai întâi s-a gândit la amplificatoare.

Este creativ şi perfecţionist. Are şi piese compuse de el, una dintre ele având versurile atât în limba engleză cât şi în limba română – Fog, şi îşi doreşte ca până la sfârşitul anului să scoată un album EP pe care vrea să îl înregistreze în studioul Postanalog.

S-a regăsit pe meleagurile noastre, nu îşi doreşte să se întoarcă în Statele Unite şi speră să facă ceea ce îşi place: muzică. Vocea clară şi piesele lui sincere îl recomandă şi este un nume de reţinut. Cu siguranţă veţi avea ocazia să îl auziţi în viitor. Baftă, orădeanule Austin!