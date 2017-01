Un an bun pentru Filarmonica orădeană

Filarmonica de Stat din Oradea și-a prezentat bilanțul activității pe anul 2016. Conform datelor statistice, pe parcursul anului trecut la Filarmonica orădeană au avut loc în total 43 de concerte cu orchestră, din care 5 vocal-simfonice (alături de cor), două gale de opere, 3 concerte în cadrul Festivalului Primăverii, 1 festival Dvořák, 1 festival Elgar, 1 festival Saint-Saëns, 1 festival Brahms, 1 concert de muzică americană și, nu în ultimul rând, Concertul de Anul Nou, care se desfășoară timp de trei zile începând de azi, dar și concertul de muzică din filme, care în urma succesului obţinut a fost repetat.

Au mai fost 20 de concerte educative abordând patru teme, din care două teme susţinute de orchestră, o temă susținută de ansamblul de percuție şi o temă camerală, 1 eveniment special (Ziua Naţională a României – concert susţinut la Auditorium de la Musica din Roma, Italia), 5 concerte camerale, 11 apariții ale Corului Filarmonicii (din care 5 concerte vocal-simfonice, 1 concert coral, 1 concert vocal-simfonic, două gale de opere, 1 concert la Debrețin în colaborare cu Filarmonica Kodály, 1 concert de colinde), 1 ansamblu invitat (Orchestra Simfonică de Suflători din Oradea), 8 concerte ralizate în parteneriat, 22 de evenimente speciale.

Printre artiştii invitaţi în 2016 s-au numărat 21 de dirijori, 34 de solişti instrumentişti și 20 de solişti vocali. Pe lângă aceștia au fost promovați pe parcursul anului şi artiști orădeni, angajați ai instituției: Nagy Kálmán (concert-maestru), Ramona Hașaș-Pataki (alt), Nicolae Bejan (tenor), Ovidiu Niculaș (bariton), Tasnádi Ferenc (bas).

Orchestra lăudată

Referitor la darea de seamă privind activitatea pe anul 2016, Todor Albert, directorul Filarmonicii de Stat din Oradea, a spus: „Eu cred că 2016 a fost un an bun, având în vedere modul în care ne-am străduit să aducem, după puterile noastre, în fața publicului orădean artiști cunoscuți și consacrați din lumea muzicii simfonice, atât din țară, cât și din străinătate. Feedback-urile au fost pozitive. Au mai fost și scăpări inerente, independente de noi, însă la care, pe viitor, ne vom strădui să le diminuăm numărul. De la an la an primim laude la adresa membrilor orchestrei noastre, aceștia fiind foarte lăudați și apreciați pentru profesionalismul și dăruirea lor de toți artiștii care au susținut concerte la Filarmonica din Oradea. Sperăm ca anul în care am intrat să fie unul și mai bun, astfel încât de la o stagiune la alta să aducem pe scena Filarmonicii și mai mulți artiști, să organizăm concerte mai multe și mai variate, având în vedere faptul că publicul orădean merită din plin acest lucru”.