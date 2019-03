Un avion Boeing 737al Ethiopian Airlines s-a prăbușit, duminică dimineața

Cele 157 de persoane au pierit in accident, a anuntat televiziunea de stat etiopiana, citand compania aeriana.

Zborul ET 302 s-a prabusit in apropierea orasului Bishoftu, la 62 de kilometri de capitala Addis Ababa din Etiopia.

“A fost confirmat faptul ca s-a intamplat la ora 8:44 dimineata”, a spus initial un oficial al companiei.

Pasageri de 33 de nationalitati diferite se aflau la bordul zborului ET 302.

Avionul decolase la ora locala 08:38 si avea ca destinatie Nairobi (Kenya) . Niciunul dintre cei 149 de pasageri si opt membri ai echipajului nu au supravietuit.

Printre pasageri se numara 32 de kenyeni, 18 canadieni, 9 etiopieni, 8 italieni, 8 chinezi, 8 americani, 7 britanici, 7 francezi, 6 egipteni, 5 olandezi, 4 indieni, 4 slovaci, cate trei austrieci, suedezi si rusi, cate doi marocani, spanioli, polonezi si israelieni si cate un pasager din Belgia, Indonezia, Somalia, Norvegia, Serbia, Togo, Mozambic, Rwanda, Sudan, Uganda si Yemen.

Este al doilea accident in care este implicat un avion de tipul Boeing 737 MAX, model de ultima generatie care a fost dat in exploatare in anul 2017, primul accident avand loc anul trecut pe 29 octombrie, cand un astfel de aparat al companiei indoneziene Lion Air s-a prabusit in Marea Java, toate cele 189 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata.