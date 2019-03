Un concert de Kozeluch, primă audiţie la Oradea

Concertul din această săptămână a fost conceput şi structurat din punct de vedere stilistic în două părţi: o primă parte cu muzică clasică şi o a doua parte de concert cu muzica romantică timpurie.

Programul va începe cu uvertura operei „Così fan tutte” de Wolfgang Amadeus Mozart. Tema operei este dragostea şi intrigile îndrăgostiţilor, în centrul acţiunii aflându-se două cupluri. Muzica uverturii sugerează seriozitatea prin care Mozart moralizează jocul doar aparent uşuratic al îndrăgostiţilor cu cele mai sincere sentimente.

Pian la patru mâini

Se va continua cu o primă audiţie la Oradea, Concertul pentru pian la 4 mâini în Si bemol major (p. a.) de Leopold Kozeluch. „ Am dorit ca înainte de acest concert de Kozeluch, să alăturăm tot o lucrare clasică. Atunci când am programat uvertura Così fan tutte de Mozart mărturisesc că nu ştiam, am aflat ulterior, că această alăturare este foarte bine venită.

După moartea lui Mozart, în 1791, începând din 1792 Leopold Kozeluch a fost urmaşul lui Mozart la curtea imperială din Viena unde a fost numit director artistic, respectiv compozitor al curţii”, spune Vasile Foica, directorul artistic al Filarmonicii de Stat Oradea. Leopold Kozeluch a fost un pianist remarcabil, dar s-a ocupat şi de editarea de note muzicale, mai multe lucrări de-ale lui Mozart fiind tipărite la editura lui Kozeluch. A scris 22 de lucrări pentru pian, dar pentru pian la patru mâini aceasta este singura lucrare concertantă.

Cei care au propus concertul lui Kozeluch sunt pianiştii invitaţi Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu, absolvenţi ai Liceului de Muzică George Enescu și ai Universității Naționale de Muzică din București unde și-au completat și încheiat studiile (licență, master, doctorat, post-doctorat).

Cântă împreună din anul 2005 (pian la patru mâini) și desfășoară o activitate concertistică ce cuprinde peste 300 de recitaluri pe scene din țară și din străinătate. Duo-ul a fost invitat să concerteze în 24 de festivaluri naționale și internaționale. Cei doi muzicieni sunt fondatorii Asociației Klavier ART și inițiatorii mai multor programe culturale anuale.

„Vă mulţumim că aţi acceptat propunerea noastră, că putem veni pentru prima dată la Oradea în calitate de solişti. Ne-am propus să vă prezentăm un compozitor care este printre puţinii care a abordat genuri muzicale dedicate pianului la patru mâini. Acest concert datează din perioada vieneză, l-a compus în jurul anului 1785. Este un concert de structură clasică, din care cu siguranţă veţi reţine tema părţii a treia pentru că este cea mai atractivă, mai veselă.

Este un concert care oferă în primul rând soliştilor posibilitatea de a dialoga între ei şi de a crea un ansamblu unitar cu orchestra. Sperăm să va placă şi să îl consideraţi pe Kozeluch nu aşa cum a fost considerat în vremea lui, undeva în umbra lui Haydn şi Mozart, ci un compozitor ceh care prin calităţile lui de pianist virtuoz s-a apropiat de latura muzicii clasice din toate posturile: de compozitor, pianist, profesor şi editor”, a mărturist pianista Corina Răducanu.

În partea doua a concertului, de comun acord cu maestrul Romeo Rîmbu, care se va afla la pupitrul dirijoral, Vasile Foica a dorit să includă în program – concertul fiind cu o zi înainte de 8 martie, Simfonia a III-a în Fa major, op. 90 de Johannes Brahms. Şi asta datorită părţii a III-a, foarte cunoscută mai ales de când aceasta a fost inclusă, în 1961, în colonana sonoră a filmului „Vă place Brahms?”, avându-i ca protagonişti pe actorii Ingrid Bergman şi Yves Montand.

Jurnalism muzical

Dirijorul permanent al Filarmonicii de Stat Oradea, maestrul Romeo Rîmbu a dorit să salute la conferinţa de presă iniţiativa aplicării proiectului „Jurnalism muzical pentru comunitate”.

Finanțat prin Fundația Comunitară Oradea din fondul Bursa Talentelor și realizat prin colaborare inter-universitară între Universitatea din Oradea, Universitatea Emanuel și Universitatea Partium în parteneriat cu Filarmonica de Stat din Oradea, proiectul „Jurnalism Muzical pentru comunitate” își propune să încurajeze și să îndrume elevii, studenții, artiștii profesioniști sau chiar melomanii concitadini către jurnalismul muzical, un domeniu care merită explorat mai mult în peisajul mass mediei orădene.

În cele patru luni, cât va dura proiectul, vor fi organizate patru cursuri gratuite de jurnalism muzical, susținute de personalități în domeniu. Cursanții vor asista la aceste masterclass-uri și apoi vor putea elabora materiale jurnalistice sub atenta supraveghere a coordonatorilor programului, cadre didactice ale celor trei instituții și a altor specialiști.

De altfel, studenţii din proiect de la cele trei instituţii – Universitatea din Oradea, Universitatea Emanuel și Universitatea Partium – au fost prezenţi marți şi la conferinţa săptămânală de presă a Filarmonicii.

„Vreau să salut această iniţiativă şi mai ales să îmi exprim mulţumirea pentru prezenţa dumneavoastră numeroasă şi pentru faptul că aţi arătat interes. Faptul că v-aţi apropiat de instituţia Filarmonicii şi faptul că conducerea a înţeles să faciliteze accesul dumneavoastră şi la repetiţii, mi se pare o experienţă foarte interesantă. Dacă comparaţi percepţia dumneavoastră pe care aţi avut-o la asistenţa altor concerte, eu cred că s-a schimbat ceva. Şi această schimbare nu poate fi decât benefică pentru lărgirea orizontului vostru”, a spus maestrul Romeo Rîmbu.

Concertul din această seara va începe, ca de obicei, de la ora 19:00.