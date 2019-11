Un fotbalist bihorean a debutat în naționala Sudanului

Născut la Salonta, fost junior al CF Liberty şi LPS Bihorul, mijlocaşul Yasin Hamed (20 de ani) a acceptat convocarea naţionalei din nordul Africii şi s-a prezentat pentru primele meciuri. În Sudan, Hamed a fost primit ca un star.

Fost internațional U19, salontanul Yasin Hamed a ales să joace pentru naționala țării din care provine tatăl său. Până la 19 ani, mijlocașul născut la Salonta a evoluat pentru naționalele de juniori ale României. Surpriza a venit recent, când jucătorul legitimat acum la Sepsi Sfântu Gheorghe a fost convocat la prima reprezentativă a… Sudanului, pentru preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Ţara de unde provine tatăl său!

„Am acceptat pentru că m-au convocat primii. Dacă erau speranțe să joc în naționala României, aș fi ales România”, a explicat Hamed, pentru prosport.ro.

Fost jucător în Bihor la Centrul de Fotbal Liberty Salonta şi LPS Bihorul Oradea, Hamed a debutat în 13 noiembrie, în meciul Sudan – Sao Tome and Principe, scor 4-0, intrând în minutul 76.

Primit ca un star

Hamed a avut parte de o primire excelentă, de când a păşit în Sudan şi apoi, după ce a intrat pe teren. „Când am intrat în teren simțeam că mi s-a făcut «pielea de găină». Tot stadionul cânta «Yasin Hamed»! Cred că au fost vreo 15.000-17.000 de oameni. Din câte ştiu, sunt singurul jucător din Europa care evoluează pentru Sudan. La final, când am ieșit din vestiar, erau afară vreo sută de oameni. N-am putut să intru în autocar, au intrat și acolo după mine. Nu-mi vine să cred. Am vrut să fac poze cu toată lumea, dar nu am reușit. Nu credeam că va fi așa ceva”, a mai spus Hamed pentru sursa citată. Din Grupa C preliminară mai fac parte puternicele naţionale ale Africii de Sud şi Ghanei.

FOTO: ENCYCLO MEDIA © FOTO: ENCYCLO MEDIA

Jucătorul a lucrat o perioadă cu antrenorul Ioan Naom, la LPS Bihorul. „Nu ştiam de opţiunea lui. Bravo lui, este răsplata muncii şi a sacrificiilor făcute. Dacă el a simţit că trebuie să facă pasul ăsta, îi doresc să îi iasă bine. Faptul că joacă pentru o primă reprezentativă e un lucru important pentru orice jucător, o experienţă care îi va prinde bine. Mă bucur pentru el, este un băiat harnic, educat”, ne-a declarat Ioan Naom. La LPS, Hamed a fost coleg cu Adrian Şut, proaspăt internaţional U21, Erik Tiponuţ. David Lupşe, Beniamin Szabados, Andrei Gal, Narcis Cârlig etc.

Fotbalistul originar din Salonta este cotat la 400.000 de euro de site-ul transfermarkt.com. În panoplia sa mai figurează cluburile ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu şi CFR Cluj.