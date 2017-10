Un gest frumos pentru copiii de la centrul de plasament de pe Feldioarei

Actiunea a fost realizata in parteneriat cu Asociatia Curcubeul Copiilor din Oradea, reprezentată de Duma Rodica Georgeta. „In aceasta actiune am fost sustinuti de doamna Stela Babău, președinte OFSD Bihor și de OFSD Sînmartin. Deasemenea am fost sponsorizați de PROMASTIL Tigla metalică BILKA – partener Frigoreb”, Maria Minea, reprezentanta Asociaţiei.

Asociatia „Imalo” este asociatia parintilor de la Liceul Teoretic German ” Friedrich Schiller” din Oradea si a fost infiintata in primavara anului 2017, la initiativa catorva parinti ai caror copii studiaza la Liceul German din Oradea.

„Prin infiintarea asociatiei ne-am dorit sa creem cadrul legal pentru a sprijini scoala atat pentru imbogatirea bazei materiale dar si pentru a putea incheia diverse parteneriate pentru atragere de sponsorizari, realizare de proiecte finantate de diverse entitati, parteneriate cu alt scoli germane din Romania si strainatate pentru actiuni educative comune”, arată Maria Minea.