„A fost un meci extraordinar de echilibrat și de frumos, plăcut de urmărit pentru public. Consider că șansa noastră a fost risipită prin cele 21 de recuperări cedate sub propriul panou. Totul a culminat cu cele două recuperări ofensive obținute de sibieni la aruncările libere de la final. Acestea ne-au împiedicat să intrăm în posesia mingii și să avem șansa unei ultime aruncări. Nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar cu siguranță am fi avut o șansă”, a explicat tehnicianul orădean.