Un nou magazin Benvenuti

Orădenii sunt invitați să se bucure de un shopping de neuitat și să descopere spectaculoasa colecție de vară în cel mai nou și modern spațiu din oraș.

„Oradea este sediul nostru, și întotdeauna ne-am dorit să avem un magazin reprezentativ pe bulevardul pietonal. Sunt aproximativ trei ani de când căutăm o locație care să se potrivească noului concept Benvenuti, și cu siguranță aceasta este locația cea mai bună de pe tot bulevardul pietonal. Este un concept unic, ușor modificat față de magazinele standard Benvenuti. Am profitat de arhitectura superbă a clădirii. Pe de altă parte, am și pus-o în evidență. E un magazin de dimensiuni normale (cam acestea sunt dimensiunile normale ale unui magazin Benvenuti). Cred că se potrivește foarte bine pentru bulevardul pietonal din Oradea, care e un oraș superb și are un centru din ce în ce mai frumos și mai atractiv.



În primul rând, aș vrea să scot în evidență firma Art Construct, care se ocupă de amenajarea magazinelor Benvenuti din 2004, de la primul magazin, și cred că a dus această muncă spre perfecțiune. Este o ofertă mult mai largă de produse (pantofi, sandale, curele, poșete) față de vechiul magazin, care era mult mai mic. Benvenuti are cea mai bună ofertă în România pe raportul calitate – preț. Noi urmărim cu multă rigurozitate calitatea.”, a declarat Dan Pavel, general manager Benvenuti.

Compania Benvenuti a luat naștere în România în primăvara anului 2004, ca urmare firească a evoluției și a maturizării pieței, precum și datorită creșterii exigenței clienților, când primul magazin Benvenuti își deschidea porțile la Timișoara.

Retailerul de încălţăminte Benvenuti, controlat de antreprenorul local Dan Pavel, își propune să devină lider în segmentul de magazine de încălțăminte și marochinărie care se adresează clienților cu venituri medii și mari. Astăzi, rețeaua Benvenuti înseamnă 53 de magazine sub două branduri: Benvenuti și Enzo Bertini, în 30 dintre cele mai importante orașe ale țării: București, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Bistrița, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Galați, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea.

Încălțămintea și marochinăria de foarte bună calitate, și întotdeauna din cele mai noi colecții ale partenerilor tradiționali italieni, reprezintă secretul succesului magazinelor Benvenuti. Selectate cu maxim profesionalism din cadrul celor mai prestigioase expoziții de profil din lume, adică cele de la Milano și Riva del Garda, produsele din magazinele Benvenuti întrunesc toate condițiile pe care și le doresc clienții noștri: calitate excepțională datorată atât materialelor foarte bune, cât și modului atent de fabricare, modele atrăgătoare și actuale, opere ale designerilor italieni de mare clasă, confort deosebit datorat tradiției și studiului pe care producătorii italieni îl fac referitor la tălpi, calapoade și materiale, unicitate, în sensul că multe din articolele de încălțăminte și marochinărie se găsesc numai în magazinele Benvenuti, datorită unor relații exclusive de lungă durată cu producătorii italieni.

Mai multe detalii pe https://www.benvenuti.ro/ şi https://www.facebook.com/BenvenutiRomania/

