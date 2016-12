Un nou trofeu pentru AEK Oradea

Formaţia manageriată de Spiridon Baltsavias s-a impus şi în manşa a doua a Supercupei Bihorului, scor 7-5 (4-2) în deplasare cu „Babeţii” Beiuş. Chiar dacă beiuşenii au marcat primii prin Trip în minutul 14, valoroasa echipă orădeană a ripostat imediat cu trei goluri (Codoban – 2 şi Letan), iar la pauză scorul a fost 2-4, după golurile lui Florea, respectiv Sebi Zadori.

În partea a doua, gazdele au marcat primele prin Cristi Marcu (31), după care Letan (33 şi 43) şi Codoban (38) au dus scorul la 3-7. Pe final, „Babeţii” au mai înscris de două ori prin Trip (45) şi Marcu (48) din penalty scorul fiind 5-7, în ciuda absenţelor de la AEK faţă de manşa tur (M. Popa, Bundea, Sfârlea).

„Supercupa o vom organiza anual, a fost un spectacol frumos desfăşurat într-un spirit de fair-play. Ne bucurăm că am obţinut şi am cucerit un nou trofeu, într-un an în care am câştigat Campionatul Judeţean, Campionatul Regional Nord-Vest şi am obţinut medalia de bronz la Campionatul Naţional. Vrem ca AEK Oradea să devină o echipă care impune respect în minifotbalul din România”, ne-a declarat Spiridon Baltsavias.

CASETA TEHNICĂ

Babeții Beiuș – AEK Oradea 5-7 (2-4)

Au marcat: Trip 14, 45, Florea 19, Marcu 31, 47p / Codoban 16, 17, 38, Letan 18, 33, 43 Zadori 23

Babeții Beiuș: Silviu Odobasian jr. – Vlad Slaghi, Marinel Rusu, Ionel Florea, Adrian Ban, Sorin Olteanu, Mădălin Trip, Florin Fâșie, Cristi Marcu (cpt).

AEK Oradea: Biro Ferenecz – Sebi Zadori, Răzvan Fărcuța, Claudiu Codoban, Cosimn Letan (cpt), Sașa Goncearenko, Cătălin Purde.

Arbitru: Claudiu Borza