Un nou trofeu pentru Maxim. „M-am aşteptat la o luptă grea”

Main eventul galei din 7 aprilie a fost meciul dintre Adrian Maxim, campionul categoriei -63 kg și reprezentantul gazdelor Wang Pengfei campionul categoriei -66 kg, lupta desfășurându-se în stil K1 la categoria chinezului. Maxim a reuşit să se impună după o repriză suplimentară, adăugându-şi în palmares un nou trofeu.

„Meciul a început furtunos, Adrian punând stăpânire pe ring încă de la primele schimburi de lovituri, arătând de ce este campion mondial. Finalul primei reprize a adus un knock-down in favoarea lui Maxim, care începe a doua repriza mult mai sigur pe el o dată ce a luat pulsul meciului. Sportivul chinez ataca furtunos și pe un moment de neatenție reușește sa echilibreze situația la knock-down-uri, Adrian fiind numărat în urma unei lovituri de dreapta pe contra de lowkick. A revenit în luptă, a preluat conducerea și a oprit atacul chinezului. În a treia repriză a condus la poziționare și forță, impunând un ritm de atac continuu. Decizia arbitrilor a fost egalitate și conform regulamentului a urmat extraround, în care nu mai contează decât ce se întâmplat în acea repriză. Adrian a pornit in urmărirea adversarului, care a fost forțat să facă mereu pas înapoi și după trei minute de luptă cu sufletul la gură, am aflat decizia finală. Câștigător la puncte după extraround, Adrian Maxim!”, ne-a relatat antrenorul Horia Rădulescu.



Urmează „Golden Fighters”

Luptătorul orădean a recunoscut că a avut parte de o confruntare dificilă: „M-am așteptar la o lupta grea. Un moment de relaxare și neatenție din repriza a doua era să mă coste meciul. Mă bucur că am reușit apoi să preiau controlul luptei și să câștig. Vreau să aduc mulţumiri fcicurrency, Fit4U, Dol Guard și Bogdan Bunoiu”, ne-a declarat Maxim.

Gala a avut loc în Shijiazhuang, un oraș din China cu o populație de peste 10 milioane de locuitori.

Pentru Adrian urmează gala internaţională „Golden Fighters” de la Varna, din 28 aprilie. unde va face parte din selecţionata României în duelul cu Bulgaria.