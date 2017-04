Un orădean a câştigat primul trofeu cu Ajax!

Ediţia a VII-a a „ABN-AMRO Future Cup” a reunit la start echipele Arsenal Londra, Ajax Amsterdam, Anderlecht Bruxelles, Bayern Munchen, Benfica Lisabona, Juventus Torino, J-League (Japonia) şi Paris Saint Germain.

Competiţia din acest an a fost câştigată de Ajax Amsterdam, iar unul dintre jucătorii determinanţi a fost orădeanul Ricardo Farcaş, plecat de la Luceafărul via Arsenal Elite Academy.

În primul joc, olandezii au terminat la egalitate, scor 0-0, cu japonezii de la Jleague, au învins cu 1-0 pe Benfica, cu 2-0 pe Juventus, iar în semifinale au trecut la penalty-uri de Anderlecht, scor 6-5 (2-2).



„Cea mai frumoasă zi”

În meciul cu belgienii lovitura decisivă de la 11 metri a fost executată şi transformată de mijlocaşul Ricardo Farcaş, astfel că Ajax a jucat finala. În ultimul act, „lăncierii” au învins cu 2-0 pe Bayern şi au intrat în posesia trofeului.

„Pot să spun că a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea, prin prisma faptului că am dat golul decisiv împotriva celor de la Anderlecht și am reușit sa calific echipa în finală. A fost un sentiment de bucurie și satisfacție după un meci foarte disputat. La penalty-uri a fost o presiune imensă prin care am trecut și la Luceafărul – LPS Banatul în finala pe zonă. Atunci am ratat…dar înainte de a executa cu Anderlecht am spus un Doamne ajută și am șutat! Bucuria a fost imensă şi m-am trezit în braţele colegilor. Din păcate, n-am putut juca finala cu Bayern deoarece am fost suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. Pentru mine acest trofeu reprezintă munca pe care o depunem la Ajax în fiecare zi și sper să urmeze și altele”, ne-a declarat Ricardo.

Internaţionalul orădean a fost felicitat de George Ogăraru. „Ajax a câştigat finala Future Cup cu 2-0 contra Bayern Munchen. Felicitări Ricardo Farcaş pentru primul trofeu în primul an la Academie. Mă bucur enorm că am avut dreptate în privinţa ta…Un campion!, a scris Ogăraru pe pagina sa de facebook.