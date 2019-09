Un orădean abandonat în orfelinat își caută mama biologică

După îndelungi căutări în urma cărora nu a aflat niciun răspuns, Gabriel Stoica a apelat la grupul „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”.

„Numele meu este GABRIEL STOICA, născut la data de 11 februarie 1991 în municipiul Oradea, județul Bihor. La scurt timp după naștere am fost instituționalizat în orfelinatul din TINCA, aici locuind primii 9 ani de viață. Nu am fost niciodată adoptat dar am fost luat în plasament până la vârsta de 18 ani. Am urmat studiile la Universitatea Aurel Vlaicu din ARAD și acum sunt stabilit în acest frumos oraș. Nu mi-am cunoscut niciodată părinții, frații și rudele biologice. De foarte mulți ani îi tot caut și sper din tot sufletul să-i găsesc. Numele mamei mele biologice este STOICA MAGDALENA Când m-am născut avea vârsta de 31 de ani, deci acum ar avea în jur de 59 de ani. Din documentele mele reiese că pe atunci mama era văduvă, tatăl meu, STOICA IANOȘ, murise cu 4 luni înainte de nașterea mea. În fișa mea de naștere, este menționat că mama locuia în municipiul Oradea pe strada Clujului, nr 40. Am verificat această adresă dar nimeni de acolo nu m-a putut ajuta în găsirea mamei mele. Vă rog mult să mă ajutaţi în DISTRIBUIREA anunțului meu, poate că așa voi ajunge să îmi cunosc și eu rădăcinile, familia, trecutul. Găsirea lor înseamnă enorm de mult pentru mine. Vă mulțumesc tuturor și abia aștept vești!!!”, este mesajul pe care Gabriel l-a postat pe internet, în speranța că cineva îl va ajuta să îți găsească familia.