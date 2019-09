Un orădean beat a lovit un pieton și a părăsit locul accidentului

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Bihor, comisar-șef Alina Dinu: „Duminică 1 septembrie, în jurul orei 19:19, pe strada Oneștilor din Oradea, un bărbat de 55 de ani, din Oradea în timp ce conducea un autoturism dinspre Calea Aradului înspre strada Tudor Vladimirescu, la intersecția cu drumul de acces în parcarea unui magazin, a accidentat o femeie de 65 de ani, din Oradea, care se afla, în calitate de pieton, pe partea carosabilă a drumului de acces”.

După producerea evenimentului șoferul autoturismului a părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției. Bărbatul a fost depistat la scurt timp de polițiștii orădeni pe o stradă din Oradea. În urma testării șoferului cu aparatul etilotest s-a constatat că acesta avea o concentrație alcoolică de 1.13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului în cauză i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei acestuia.

În urma accidentului rutier, orădeanca de 65 de ani a suferit multiple leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportată la spital. În urma continuării cercetărilor, polițiștii rutieri orădeni l-au reținut pe bărbatul de 55 de ani, implicat în accidentul rutier, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Polițiștii rutieri orădeni continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul comiterii infracțiunilor de părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.