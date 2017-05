Un orădean lucrează la un robot pentru a ajuta oamenii care au suferit un atac cerebral

Robot Challenge este singura manifestare educaţională orientată spre robotică din județul Bihor şi aceasta reușește să adune în fiecare an participanți din toate colțurile țării, cât și participanţi din țările învecinate. Evenimentele organizate de către echipa Robot Challenge au ca rezultat dezvoltarea studenților şi elevilor, oferindu-le alternative la metodele convenționale de învățare. Coordonatorul acestui eveniment, Flaviu Birouaş este pasionat de tehnică de când se ştie. Îi place să spună că era genul de copil care avea mereu o şurubelniţă în trusa cu jucării. Într-un interviu, universitarul orădean ne-a dezvăluit că lucreză „la aplicaţii robotice medicale pentru recuperări. Este vorba despre un exoschelet robotic pentru pacienţii care au suferit un atac cerebral şi au pierdut abilitatea de a mişca membrele. Am pornit de la ideea că aceşti oameni au nevoie de exerciţii de mişcare asistată pentru a reînvăţa şi recrea legăturile neuronale necesare mişcării”.

Cum s-a „declanşat ” pasiunea ta pentru acest domeniu?

-Flaviu Birouaş Sincer nu cred că a fost un moment de revelaţie, ţin minte încă de mic îmi plăcea tehnica, eram genul de copil tot timpul cu o surubelniţă în setul de jucării. Am avut lângă mine multe reviste tehnice şi IT in copilărie şi pentru mine a fost o pasiune. Nu am început cu robotica, am început cu electronica şi calculatoarele.

Cum ai făcut cunoştinţă cu un robot, când s-a întâmplat şi ce te-a fascinat la el?

-F.B. Greu de spus. Am facut un liceu în domeniul Mecatronică, după care am mers mai departe la facultate pe acelaşi domeniu, Robotică şi Mecatronică, am continuat cu un master în limba engleză pe acelaşi domeniu şi în cele din urmă am ajuns să lucrez la Universitatea din Oradea în departamentul de Mecatronica şi Robotică de la Facultatea IMT. Primul robot făcut de mine a fost în anul 2 de facultate pentru concursul de robotică orădean din 2012.

De ce crezi că e importantă pentru Oradea o acțiune gen Robot Challenge? Te întreb din poziţia de coordonator al unei echipe formată din studenți, elevi și profesori pasionați de robotică, dispuși să activeze prin voluntariat pentru dezvoltarea abilităților practice de programare și proiectare în domeniul roboticii…

-F.B. Robot Challenge stimulează atât studenții, cât şi elevii să îşi dezvolte aptitudinile tehnice. Ideea este aceea că formele tradiţionale de educaţie au nevoie şi de completări practice, şi la ora actuală în Oradea concursul de robotică dezvoltă competenţe pe o arie foarte largă de discipline cum ar fi: electronica, programare, mecanica, inteligenţa artificială şi nu numai.

Cred că ceea ce spunea Carl Sagan -“We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology” e extrem de actual. (Trăim într-o societate extrem de dependentă de știință și tehnologie, în care aproape nimeni nu știe nimic despre știință și tehnologie n.r).

Cum faceţi invitaţiile/ selectiile participanţilor în această competiţie? Le urmăriţi evoluţiile, performanţele celor care vin aici?

-F.B. Pentru studenţii din alte centre universitare trimitem invitaţii oficiale către departamentele vizate. Daca sunt participanţi care au mai fost înainte la concursul de robotică orădean îi contactăm personal printr-o invitaţie. Pentru liceeni sau pentru talentele nedescoperite, anul acesta am facut o serie de prezentări cu demonstratii. Am avut prezentari de aproximativ o oră fiecare la 7 licee din Oradea: Greco-Catolic, Mihai Viteazul, Onisif Ghibu, Emanuel Gojdu, Mihai Eminescu, Don Orione, Constantin Brâncuş.

Robot Challenge este singura manifestare educatională orientată spre robotică din județul Bihor. Voi, la Robot Challange lansaţi o provocare celor pregătiți să depăşească limitele roboticii…

-F.B. Pentru cei pasionaţi am organizat 5 workshop-uri după promovarea în licee şi campus. Workshop-urie aveau ca scop pregătirea viitorilor specialişti în robotică.La aceste workshop-uri participanţii au avut şansa să cunoască firmele de top din Oradea care susţin robotica.

Care sunt în opinia ta limitele roboticii…

-F.B.Limitele roboticii sunt peformanţele tot mai ridicate pe care echipele concurente le ating în fiecare an, e vorba de precizie, viteză, complexitate… în functie de categoria la care au participat.

Care sunt roboții care te-au impresionat/ surprins în această ediţie…

-F.B. Anul acesta am avut un robot umanoid autonom de exemplu, făcut de Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, robot care a câştigat categoria de Free Style. Un alt robot care ne-a impresionat a fost un robot de nano sumo cu dimensiuni de 25x25mm şi o greutate de 25g.

Care e robotul pe care ţi-ai dori să-l construieşti?

-F.B. În prezent lucrez la aplicaţii robotice medicale pentru recuperări, pentru teza de doctorat. Este vorba despre un exoskelet ( mecanism ale cărui articulaţii se aseamănă celor ale unui corp uman şi care se mişcă împreună cu corpul căruia îi este ataşat n.r.) robotic pentru pacienţii care au suferit un atac cerebral şi au pierdut abilitatea de a mişca membrele. Am pornit de la ideea că aceşti oameni au nevoie de exerciţii de mişcare asistată pentru a reînvăţa şi recrea legăturile neuronale necesare mişcării.

Este impresionant proiectul tău şi extrem de necesar. Să ai inspiraţie şi spor la muncă! Mulţumesc pentru timpul acordat!