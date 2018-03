Un orădean printre cei mai renumiți arbitrii de box din România: „În ring mă simt ca şi acasă”

Orădeanul Alexandru Balaj este unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din boxul românesc. În 25 martie, reputatul arbitru a împlinit 60 de ani.

Fost pugilist în perioada 1974-1980, Balaj a debutat la categoria 71 kg şi şi-a încheiat cariera la semigrea. Are în palmares o medalie de bronz la individual şi cu echipa Crişul Oradea la juniori 18 ani.

După retragere nu a stat departe de ring şi a devenit arbitru de box din 1986. A urcat rapid în ierarhie, în 1992 devenind arbitru de categoria I, doi ani mai târziu arbitru internaţional EABA, iar din 1994 este arbitru AIBA.

În palmaresul lui Alexandru Balaj figurează meciuri în Rusia, Ungaria, Polonia, Italia, Canada sau Germania, cele mai importante fiind

Campionatul Mondial de cadeţi de la Kecskemet din 2002 şi Campionatul European de juniori de la Varşovia din 2003.

„Când urc în ring mă simt ca şi acasă. Nu am nicio emoţie, chiar dacă de-a lungul carierei am arbitrat adevăraţi uriaşi. Mă simt întotdeauna stăpân pe situaţie”, povesteşte Balaj.

În boxul amator a avut ocazia să-i arbitreze pe cei mai importanţi pugilişti români, Francisc Vaştag, Leonard Dorftei, Lucian Bute sau Marian Simion.

Profesor de electrotehnică la Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Alexandru Balaj a trecut la box profesionist din 2005. Printre pugiliştii pe care i-a arbitrat s-au numărat Bogdan Dinu şi Cristian Ciocan.

Producător de vin

© Performează şi în domeniul vinului FOTO: TEODOR BIRIŞ

Apreciat pentru munca prestată în ringul de box, Alexandru Balaj performează şi într-un alt domeniu. Producător de vin, arbitrul orădean a început să participe din 2018 la concursuri, iar primele rezultate sunt foarte bune. „Vin am produs tot tmpul, fiind învăţat de regretatul meu tată. Am participat la concursul de la Petreu, unde am luat două medalii de bronz, iar recent am fost la al doilea concurs la Episcopia Bihor. Aici am luat o medalie de aur şi una de argint cu fetească demisec şi un copaj fetească plus aligote. La concursul organizat de Imre Ferencz şi Murvai Lajos au participat circa 200 de sticle, la diverse categorii, somelierul şef fiind Dorin Popa. Aceste rezultate mă încurajează să fac investiţii, să fiu şi mai bun la anul”, ne-a declarat Balaj.

Un alt hobby al arbitrului orădean îl reprezintă vânătoarea, trofeul său de rezistenţă fiind un mistreţ de 170 kg împuşcat de la 90 de metri.