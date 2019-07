Un orădean printre mari cineaști din lume

Un orădean a fost selectat la cea de-a 14 – a ediție a atelierului de film documentar „Aristoteles Workshop”. Procesul de selecție a fost unul dur, iar numărul de aplicanți cu portofolii bogate a depășit cu mult așteptările organizatorilor.

Doisprezece tineri cineaști cu experiență în domeniul audiovizualului vor porni, începând cu prima zi a lui august, într-o aventură cinematografică de excepție, sub îndrumarea unor profesioniști din domeniul filmului internațional. Ei provin din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria.

Tânărul Vasile Todincă, student al Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, se află printre ei.

Orădeanul Vasile Todincă a pornit în călătoria sa artistică din postura de actor. Nu s-a regăsit în lumina reflectoarelor, așa că a testat domeniul relațiilor publice, pe care l-a abandonat după scurt timp.

Tânărul a produs și regizat scurtmetraje, iar recent a lucrat ca asistent de regie în cadrul unui proiect regizat de profesorul său, cineastul Radu Jude. Totodată, una dintre producțiile realizate de Vasile Todincă jr., cu titlul „Mai încearcă”, a fost selectată în competiția locală a TIFF.

Etape de producție

Timp de cinci săptămâni, alături de ceilalți tineri selectați, el va parcurge toate etapele de producție, explorând împrejurimile localității Beliș, din județul Cluj, pentru a realiza patru filme documentare inspirate de realitățile locale.

Participanții vor fi împărțiți pe echipe de lucru, fiecare echipă fiind alcătuită din câte trei studenți și un regizor, un operator și un editor. Primele zile sunt dedicate părții teoretice. Pe urmă, ei vor ieși pe teren. Workshop-ul de film documentar este susținut de cineastul Arne Bro, șeful departamentului de Film Documentar și Studii TV al The National Film School of Denmark.

Tinerele speranțe ale cinematografiei se vor întâlni și cu profesorul de film documentar și studii de televiziune, regizorul Lotte Mik-Meyer. Ea este renumită pentru experiențele cinematografice din zonele de conflict. Printre invitați se numără și Isidore Bethel, producătorul a numeroase pelicule difuzate de Televiziunea publică din America și proiectate la Festivalurile de la Cannes și de la MoMA, dar și regizorul Laurent Becue-Renard, creatorul trilogiei Genealogy of Wrath.

Cu toții vor încerca să îi ajute pe tineri să-și aleagă subiectul, să-l documenteze, respectiv să realizeze filmarea și să-și editeze materialele.

Succes internațional

Aristoteles Workshop (AW) a fost creat în 2006 de către producătorii Dan Nuțu și Cristina Hoffman, cu sprijinul televiziunii franco-germane Arte, pentru a susţine o nouă generaţie de cineaşti de film documentar, cu o experienţă anterioară în film sau producţia video.

Experţi recunoscuţi din domeniul filmului documentar oferă pregătire profesională participanţilor. Programul se adresează tinerilor cineaşti cu talent şi pasiune, opinii proprii, dorinţa de a propune şi susţine, angajament şi capacitate de lucru în echipă.

AW este producătorul a zeci de documentare care au primit aprecierea publicului şi a juriilor internaţionale, fiind finaliste în selecţia oficială sau câştigătoare ale unor festivaluri de marcă precum Cannes Film Festival – Quinzaine des Realisateurs, DoK Leipzig, IDFA Amsterdam, sau Locarno International Film Festival.

Începând cu 2018, „Aristoteles Workshop” este organizat în parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru și Film, Masterul de Film Documentar.

Două dintre succesele recente au fost înregistrate de filmele realizate la ediția din 2018. „See you soon”, de Andrei Răuțu (România) și Anai Paz (Chile) a fost proiectat la Paris, în cadrul Festivalului de Film Documentar Cinéma du réel, iar „Valley of the wolf”, realizat deAntonio Valerio Frascella (Italia), Lamia Sabic (Bosnia) și Gabriela Forfotă (România), a fost inclus anul acesta în selecția oficială a Festivalului de Film de la Istanbul.

O parte dintre cele mai importante și mai premiate filme produse de Aristoteles Workshop pot fi urmărite pe cinepub.ro, platforma unde filmele românești se văd gratuit și legal de oriunde din lume.

Ediția din acest an a evenimentului va avea loc între 1 și 31 august, la Beliș, județul Cluj, și este finanțată de Consiliul Național al Cinematografiei, Uniunea Cineaștilor din România și DacinSara.