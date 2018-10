Un orădean se luptă cu morile de vânt, băncile şi Fiscul

Limbajul de lemn de la ANAF şi legile bancare proaste îl pun pe drumuri şi la plată pe un orădean. Tiberiu Raţiu din Oradea, care deplasează greu – cu ajutorul cârjelor, este nemulţumit de serviciile, mai precis de comisioanele percepute de Banca Transilvania, dar şi de limbajul de neînţeles al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Pus pe drumuri

Omul a primit de la Banca Transilvania un SMS prin care era informat că are o reţinere de la ANAF şi i s-a blocat contul. S-a deplasat la bancă să vadă care este situaţia şi a aflat că are poprire pe cont din cauza unei datorii la Fisc. Pensionarul s-a dus la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor să lămurească situaţia şi i s-a spus că, de fapt, nu mai are nici o datorie, dar Banca Transilvania l-a taxat cu 30 de lei: 15 lei comision pentru instituirea popririi şi alţi 15 lei pentru sistarea popririi. Omul a explicat situaţia.

„În urmă cu trei săptămâni fusesem la Fisc să văd dacă nu am ceva datorii la ei. Pe o chitanţă, pe care am primit-o, era trecută o sumă mai mare, 449 de lei (diferenţe de impozit de regularizat) şi o sumă mai mică cu minus -342 de lei (impozit pe venituri din activităţi independente). Mi s-a spus că mai am de achitat diferenţa dintre cele două sume, 87 de lei, pe care am şi plătit-o la casierie. Cu asta am crezut că am încheiat”, povesteşte Tiberiu Raţiu.

Dar nu a fost chiar aşa. Deşi achitase diferenţa, omul nu ştia că mai trebuie să facă şi o cerere la ANAF pentru a i se scădea suma respectivă din plusul pe care îl avea. „Mie nu mi-a spus nimeni nimic. De unde să ştiu”, se întreabă pensionarul.

A făcut cererea pe care trebuia să o facă atunci când a achitat diferenţa. Cei de la (AJFP) Bihor i-au dat o hârtie pe care trebuia să o ducă la bănci, pentru că i s-a pus poprire la conturile de la patru bănci. „La Banca Transilvania au trimis electronic sistarea popririi, la celelalte trei am dus eu hârtia. Am crezut că totul este în regulă, ca peste două săptămâni să primesc de la Banca Transilvania un SMS prin care eram anunţat că le datorez 30 de lei: 15 lei pentru instituirea popririi şi încă 15 lei pentru sistarea popririi”, povesteşte omul.

Reclamaţii

„M-am întâlnit cu cei de la Banca Transilvania şi le-am explicat că nu sunt de acord să plătesc aceşti bani, pentru că ei nu au făcut nici un efort să merite suma asta. Ei au stat pasivi, pară mălăiaţă în gură la nătăfleaţă”, declară Tiberiu Raţiu. I s-a cerut să facă o cerere către bancă în care să-şi exprime nemulţumirile, ceea ce a şi făcut. În răspunsul primit de la Banca Transilvania omul era anunţat că i s-a sistat poprirea.

„Referitor la valoarea comisioanelor practicate de Banca Transilvania, precizăm că acestea diferă în funcţie de tipul şi valoarea operaţiunii, fiind stabilite în raport cu costurile de procesare ale tranzacţiilor în condiţiile pieţei. Valoarea acestor comisioane este pusă la dispoziţia clienţilor la toate ghişeele Băncii Transilvania şi pe site-ul oficial al băncii”, se precizează în răspunsul băncii.

Pensionarul a depus o reclamaţie şi la Comisariutul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor, dar i s-a promis un răspuns până în 30 de zile.

Orădeanul este hotărât să meargă mai departe, chiar în instanţă, pentru a demonstra că acest comision nu este corect.

„Le-am spus celor de la Banca Transilvania că voi face toate demersurile ca să se anuleze acest comision. Dacă demersurile mele nu vor avea succes, voi da banca în judecată pentru cei 30 de lei. Nu cred că o instanţă de judecată nu-mi va da dreptate”, este de părere Tiberiu Raţiu.