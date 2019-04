Un orădean trăiește un vis, la Paris

Ionuț Criscer a fost admis la IFA Paris, lider în domeniul educației în modă, dar şi în domeniile conexe: design, afaceri, comunicare și lux.

IFA – International Fashion Academy – este una dintre cele mai mari şcoli de fashion design din lume, alături de Paris Fashion Institute, Central Saint Martins din Londra, Istituto Marangoni la Milano, celebrul Polimoda din Florenţa, ori New York University, Parsons The New School For Design şi Fashion Institute of Technology, şcoli aflate dincolo de Ocean. IFA Paris este o școală de modă de nivel internațional care oferă atât cursuri teoretice cât și practice.

Lacoste, Hermes…

„În noiembrie 2018 am participat la un workshop despre Lacoste, un brand bine înrădăcinat în tradiția franceză, care ne-a propus o incursiune trecut-prezent. Am fost provocați să parcurgem etapele necesare în crearea și promovarea, la nivel local, dar mai ales internațional, a unui produs precum Paris Polo (t-shirt), o invovație în perioada respectivă deoarece din punct de vedere al imaginii el nu este doar un fashion item clasic, ci și un element versatil în gardroba masculină.

Ca promovare, inclusiv din perspectiva produsului Lacoste în general, termenii precum «monitoring data» arată cum să te poziționezi pe piață cu propria inovație, dar și cum să realizezi aceasta spre surprinderea clientului-market data. În acel workshop au avut șansa interacțiunii cu oameni și ambasadori ai brandului….Una peste alta, am parte de cursuri extraordinare aici la IFA Paris. Sunt binecuvântat. Sunt roadele și efectele implicării mele alături de profesorii mei din Oradea pe care îi salut și îmi sunt foarte dragi. Mi-au oferit o bază și un fundament extraordinar”, spune tânărul absolvent al Facultății de Arte din Oradea.

Un alt proiect în care Ionuț Criscer s-a implicat la IFA Paris a fost Hope Walk. Orădeanul spune că acest proiect a combinat aspectele umanitre cu inventivitatea. Proiectul Hope Walk, condus de studenții de la Master of Arts în Designul Contemporan de Modă al IFA Paris, a întărit colaborarea institutului de modă cu 15 refugiați, a dus la încurajarea emigranților și integrarea lor în societatea franceză. A fost o modalitate de a oferi acestor oameni vulnerabili o pauză creativă și plină de culoare.

„Refugiații ne-au povestit pe îndelete viața lor și implicarea lor în viața artistică a fost sursă de inspirație. Alături de noi, ei au creat accesorii și nu numai”, spune Ionuț Criscer.

După succesul primei ediții, IPA Paris a reînnoit colaborarea cu refugiații. Timp de 12 săptămâni, alternând teoria și practica, participanții au învățat cum se realizează o colecție respectând diferitele etape, de la concepție până la realizarea finală a hainei.

„Programul de studiu pe care l-am ales este acel tip de program care mă pregătește pentru viitorul business în această industrie. Programul propune o serie de workshop-uri care să ajute studentul în crearea viitoare a propriului brand.

Cursuri precum Consumer Behaviour ajută studentul să își realizeze poziționarea pe piață cunoscând cele 4 P’s: product, price, place, promotion precum și cunoașterea tipului de buyer sub denumirea de buyer persona.

Cursul branding care m-a ajutat să îmi fac o imagine de ansamblu asupra marilor case de modă precum Chanel,YSL, Saint Laurent Paris sau Hermes branduri care au rezistat în timp…Sunt fundamente și exemple ce ajută viitorul designer să își creeze un anume produs cu o istorie în spate, cu valori bine înrădăcinate care la final îl ajută să se mențină pe piață.

Am avut de conceput un proiect legat de noi produse ce realizează item-uri 3D, imaginându-ne că suntem în poziția de designeri UNIQLO – un retailer japonez foarte bine stabilizat pe piața vestică, rival al retailerului Zara.

Un alt proiect a fost cel cu Hermes, tema propusă a fost o extensie, noi item-uri precum și o linie de make-up. Știm foarte bine că Hermes a fost un brand ce inițial realiza accesorii de echitație, iar cu timpul a realizat produse fashion datorită circumstanțelor, principala activitate fiind însă în domeniul pielăriei.

Birkin Bag sau Sac a Depeche sunt doar produse care vorbesc în locul numelui, a brandului în sine. Hermes fiind specializat și în parfumerie și-a propus să realizeze o linie de make-up la care grupul Contemporary Fashion Design și Global Fashion Media.

Am fost invitați să realizăm o cercetare a pieței, să tatonăm teritoriile în domeniul luxului. Am realizat câteva produse imaginare: Lipstick, Mascara, Eyliner, Eyebrush, Foundation. La acest proiect am

am colaborat cu încă 3 colegi: Jessica Lazarus, Carmela Myles, Eh Hen Chong și am realizat atât grafica proiectului cât și cercetarea de piață propunând produsele dar și împachetarea lor. De ce? Pentru că e imperios necesar ca un designer să aibă cunoștințe digitale. Dar revenind la ceea ce e mai important, la realizarea completă și totală a unui extensii a brandului Hermes, care în 2020 va realiza un cobranding cu Sephora…Voila!

Grupul meu, noi am obținut A+ în acest proiect. Și propunerea de a continua proiectul. Întotdeauna în acest domeniu se va lucra în echipă, iar în acaestă școală am înțeles ce este munca în echipă, colaborarea și suportul echipei…Am avut parte și de cursuri de «drapping and pattern making».

Am avut workshop la ShimaSeki France care ne-a arătat maniere de lucru clasice, dar ne-a explicat și introducerea noilor tehnologii în ceea ce privește knitwear-ul de mâine, principiul de «wholegarment». Am fost copleșit când a realizat în mai puțin de o oră o helancă 3D. E nevoie încă de multă practică…E un domeniu continuu de explorat. E un domeniu competitiv mai ales că trăim o vreme în care toată lumea e hype și toată lumea dorește să fie „on stage”.

La cursul Branding vorbeam despre faptul că în perioada când Dior crea the New Look cu Diana Vreeland, atunci încă era vorba despre creativitate în modă….acum e totul bussines, lumea trebuie să fie conștientă de acest lucru. Nu spun că nu e nevoie de creativitate, dar din păcate e pe locul doi momentan”, consideră Ionuț Criscer.

Fashion Week: „magnifique”

Pentru orădean, practica ocupă un loc de prim-plan în desăvârșirea sa ca artist. Iar de aceasta a avut parte designerul la Fashion Week, unde spune că a fost „magnifique”. Prin ce se traduce acest cuvânt? „Stagiatura la Rick Owens

Aici a fost o totală poveste…De ce? Pentru că e exclusivitate. Am fost selectați pentru stagiatură și am fost o zi întreagă fără telefoane, fără lucruri personale, doar noi și backstage-ul, și hainele, și modelele

Nu sunt permise telefoanele! Apoi…Alertă! Alertă! Stagiari necesari!

Toți studenții de la modă se întâlnesc, apoi urmează trimiterea de e-mailuri către gloriosul Stephano, declararea disponibilității pentru săptămâna modei și atașarea CV-urilor… ”, povestește Ionuț cum e să lucrezi în preajma celui care e considerat un „monstru elegant”, americanul care trăiește la Paris și care e inspirat de Corbusier și Brâncuși, mai ales în ceea ce privește creatiile de design interior/mobilă.

Rick Owens și-a înființat casa și atelierul într-o clădire istorică cu cinci etaje, care anterior funcționa ca și birouri pentru fostul președinte francez, François Mitterrand.

„Lucrul pentru Rick Owens este un vis. În calitate de studenți la Modă este important să se cerceteze care dimensiune e cea în care se se dorește a se prospera, iar una dintre cele mai bune modalități este cea de a face acest lucru printr-un stagiu. În timpul săptămânii de modă pentru Womenswear AW19/20 au existat o multitudine de oportunități pentru studenții de Modă de la Paris să se afilieze Casei de Modă Rick Owens. Deoarece există atât de mulți oameni și locuri de muncă implicate în a pune un spectacol, un show, mai ales unul de un calibru atât de mare, ar fi imposibil să retransmit tot ce se întâmplă pentru o astfel de prezentare se se desfășoare fără probleme.

Cu toate acestea, pot să spun că există câteva locuri de muncă pe care stagiarii trebuie de obicei să le ocupe și acestea includ un dresser, care lucrează la showroom sau care acționează ca un asistent secundar al unei echipe. În primul rând, stagiarii trebuie să fie punctuali.

Toate telefoanele mobile sunt confiscate. Nu există lucruri personale, reportofoane, aparate foto, totul e exclusiv pentru cele 15 minute de catwalk. În al doilea rând, trebuie să fii îmbrăcat în negru, negru-literal, nu într-un fel de negru – mulți interni au fost trimiși acasă pentru că nu purtau îmbrăcămintea potrivită (blugi negri decolorați, de exemplu).

În al treilea rând, îți faci treaba, nu e nimic altceva. Apoi, cultura internă la Rick Owens spune că este destul de asemănătoare cu ceea ce se presupunea că ar fi în armată….aș putea spune însa că am fost și respectați, apreciați și serviți, dar și plătiți.

A fi un back stage assistant la Rick Owens este special, unic, e ceva specific pentru că fiecare stil este predeterminat, iar vestiarul trebuie să stilizezeze ținuta, modelul exact așa cum a dictat stilistul și designerul dupa poza și shooting-tul realizat în prealabil, astfel că se știe dinainte care model aparține cărei ținute și cărui număr corespunde pentru a fi trimis pe podium în acele secunde cheie ale show-ului.

Modelele funcționează în mod tipic la mai multe spectacole și este esențial ca dresserul, să se asigure că toate detaliile sunt compatibile cu aspectul dorit de designerii și stiliștii de la Rick Owens. Modelele de la Rick Owens sunt unice, Rick Owens laudă frumusețea imperfectului conceptualizat social, un model în acest an a fost albino și altul a avut alopecie.

E o experiență unică, ce pare uneori un fapt de neatins, să-l vezi Lamy Michel, partenerul lui Rick Owens… sau pe el zâmbind și relationând cu ceilalți e wow…Acum ei lucrează pentru PRECollection SS ’20 și am primit un e-mail pentru a face parte din proiect, însă în mai sunt prins în programul școlii și în perioada aceea trebuie să fiu prezent la Firenze la schimbul de studii pentru două luni”, spune Ionuț Criscer.

Chiar dacă orădeanul nu se plânge, din perspectivă traiului zilnic, viața creatorului nu e numai roz și glam fie ea și la Paris. Sau cu atât mai mult la Paris.

Oradea, mon amour

Ionuț trebuie să alterneze perioadele de studiu cu cele necesare asigurării traiului zilnic.

„Viața e o aventură, iar actorul principal întotdeauna ești tu ! Eu cred mult în mine și stiu că au fost momente în care unii credeau că e imposibil să fac ceva, pentru mine însă întotdeauna era posibil deoarece aveam credința și optimismul de partea mea…sunt binecuvântat ca am cunoscut încă din Oradea oameni minunați care mi-au fost alături începând cu coordonatorii mei de la Facultatea de Arte Oradea și până la colegii pe care îi îmbrățisez cu drag și îi iubesc…

Eu cred că și atunci când ai puține resurse, dar ai o sete imense de a realiza lucruri totul e posibil. Vorbind inițial de conceptul de cobranding, care este foarte popular… Mi-aș dori foarte mult să colaborez atât cu stiliști, make-up artiști din Oradea, dar și cu artiști pentru a crea acea atmosferă de generare de noi idei, de noi conexiuni, de a le menține pentru că, nu-i așa, nimic nu există fără munca în echipă…Asta am învățat aici!

Și mi-aș dori să-i fac și pe alții cunoscuți peste granițe, pentru că în genere, design-ul și creativitatea românească sunt punți de legătură cu Vestul, și avem mulți artiști care dovedesc acest lucru. Și asta îmi doresc și eu foarte mult…”, e visul lui Ionuț Criscer.

Orădeanul Ionuţ Criscer nu se află la prima sa experienţă pariziană. Câştigătorul publicului, cât şi al juriului de specialitate la Inside Fashion Gala – competiţie organizată de cel mai mare producător mondial de fermoare, YKK – Ionuţ a primit ca premiu participarea la Premiere Vision, locul unde întreaga industrie a modei se întâlnește, locul unde 62.000 de profesioniști din industrie, din peste 120 de țări, se reunesc pentru a împărtăși idei, a pune la cale afaceri şi pentru a construi noi colecții.