Un român, discipol al lui Dalai Lama

Un român de 39 de ani, crescut în religia ortodoxă, a devenit călugăr budist tibetan și discipol al lui Dalai Lama. El trăieşte într-o mănăstire din nordul Indiei, unde caută educarea minții și cum să devină mai bun. Îl cheamă Marcel, s-a născut într-un sat din județul Bacău în urmă cu 39 de ani și a urmat o carieră în consultanță, după ce a absolvit studii europene la Universitatea din Geneva și studii politice la SNSPA București. A făcut un stagiu la o federație europeană care derula programe pentru persoanele fără adăpost, unde s-a ocupat de proiecte de cercetare privind situația locativă a romilor din Estul Europei, după care a lucrat ca și consultant și ofițer de programe la o fundație olandeză, tot pe problematica romilor din Europa.

Acum este călugăr budist tibetan, poate singurul român din această categorie, și poartă zilnic arhicunoscuta ținută în culorile vișiniu și portocaliu. „În 2008 am plecat în India, a fost o perioadă de reflecție și nemulțumire personală, și am zis că, mai mult decât orice, căutările sufletului sunt mai importante. Am stat în India un an și două luni, am umblat în căutarea unor oameni care să mă ajute să mă pot înțelege mai bine pe mine însumi. Am intrat în contact cu tradiția budist tibetană, am locuit într-o comunitate tibetană și am predat engleza unor copii – călugări. La sfârșitul lui 2009 m-am reîntors în țară și am lucrat din nou pe proiecte de consultanță pe partea de ONG-uri, după care în 2010 am plecat din nou în Asia, în Birmania și apoi iar în India, unde simțeam că este locul meu”, a povestit Marcel.

În 2011 s-a întors în Europa și a refăcut un pelerinaj până la Santiago de Compostella, în Spania, unde se presupune că ar fi osemintele apostolului Iacob. Din 2012 până în 2014, Marcel s-a dus din nou în Birmania și Malaezia, unde a fost călugăr novice, iar de la sfârșitul lui 2014 până în iunie 2018 a rămas în nordul Indiei, lângă templul lui Dalai Lama, în comunitatea monastică din Tashi Jong.

„În 2014 am cerut să devin călugăr complet și am făcut legământul monastic sub egida lui Dalai Lama. Ceremonia prin care am devenit călugăr budist în tradiția tibetană, mahayana, a avut loc în martie 2017. Această tradiție pune accent mai mult pe partea de dedicare spre binele celuilalt, pe serviciul în folosul celuilalt”, a explicat Marcel.

Marcel a avut ocazia de a-i lua un interviu lui Dalai Lama la sfârșitul lui octombrie 2017, împreună cu părintele Irineu de la Mănăstirea Prislop, din Maramureș, în care șeful spiritual al tibetanilor a vorbit cu multă simplitate despre valorile comune ale tradițiilor creștină și budistă, despre fericire și umanitate.

