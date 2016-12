Un român povestește că l-a ajutat pe autorul atentatului de la Berlin

Românul, care este șofer pe TIR de mai mulți ani și circulă pe ruta România-Spania, a povestit cum a fost oprit de teroristul Amri, în data de 21 decembrie, pe o autostradă, între localitățile Limoges și Brive-la-Gaillarde și întrebat cum se ajunge la Lyon.

Alexandru Gindea, în vârstă de 37 de ani, a declarat că nu și-a dat seama pe moment cine era și l-a ajutat bucuros: „Arăta foarte curat şi proaspăt bărbierit şi purta o bluză albă de lână. Eu eram în camion şi el afară, şi, după 5 minute, a început să tremure de frig. Căuta o autostradă către Lyon. M-am oferit să-i arat pe GPS sau pe mobil, dar mi-a spus că nu are de nici unul. Am fost bucuros când a plecat că nu era un hoţ. Era fericit că nu a greşit direcţia. Am fost foarte precaut deoarece am fost jefuit de mai multe ori pe autostradă”, povesteşte românul.

După ce şi-a dat seama că bărbatul pe care l-a ghidat este căutat şi considerat principalul suspect pentru atacul de la Berlin, șoferul român a vrut să anunțe autoritățile, însă a fost indignat cu privire la anunțul care oferea o recompensă de 100.000 de euro, însă nu și un număr de telefon: „Mi s-a părut ciudat să fie atât de dificil să dai informaţii despre un terorist. M-a suprins că spuneau că dau o recompensă de 100.000 de euro în Germania, în schimbul informaţiilor care ar fi dus la prinderea sa, dar nu au pus un număr de telefon”, a spus şoferul.

Românul a mai spus presei spaniole că s-a simțit neputincios pentru că nu s-a înțeles cu operatorii francezi la telefon: „Nu-mi păsa pe care dintre cele două ţări le voi anunţa, dar am început cu Franţa deoarece vorbesc franceza şi acolo am văzut teroristul. M-am hotărât să sun la 999 din Franţa şi să le spun ce s-a întâmplat. Cu ajutorul a patru blocade bine plasate, poliţia franceză îl putea aresta, şi, deşi nu este cel mai important lucru, acum aş fi putut fi cu 100.000 de euro mai bogat”, a mai adăugat Gindea.

Poliția germană vrea ca românul săfie audiat despre cele întâmplate în această săptămână. șoferul Gindea nu a fost singurul martor care s-a întâlnit cu Anis Amri. O britanică în vârstă de 50 de ani a afirmat că a fost urmărită în jur de o jumătate de oră de tunisian pe un drum de țară din regiunea Alpilor francezi.