Un spectacol care a făcut înconjurul lumii ajunge pentru prima oară în Oradea!

“Lord of the Dance-Dangerous Games”, o producție impresionantă cu 40 dintre cei mai remarcabili dansatori din lume, sub coregrafia și regia lui Michael Flatley!

Achiziționează acum biletele și surprinde-i pe cei dragi cu o experiență inedită! Bilete -> http://bit.ly/LOTDOradea După peste 20 de ani de succes în întreaga lume, Flatley vine în fața publicului internațional cu o nouă producție, rezultat al muncii de peste 2 decenii al inegalabilului dansator. Show-ul va îmbina arta dansului și poveste cu proiecții holografice 3D, efecte speciale, roboți dansatori, acrobați de talie mondială și multe alte surprize. Lord of the Dance-Dangerous Games: un spectacol în adevăratul sens al cuvântului vă asteaptă, pe 25 iunie, la Arena Antonio Alexe! Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/rețea: Magazinele Flanco, librăriile Cărturesti și Diverta, Magazinul Muzica, Magazinele Uman și în Stațiile de Plată SelfPay din toată țara.