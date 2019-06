Un suRâs în plină vară cu Costel Pătrășcan

Parafrazând titlul filmului lui Geo Saizescu, în miezul zilei, la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” s-a organizat o întâlnire plină de zâmbete. Costel Pătrășcan – caricaturist editorialist de-a lungul anilor la Adevărul, Evenimentul zilei, România literară, Academia Cațavencu, Plai cu boi, a vernisat o expoziţie de caricaturi având ca subiecte parafrazări după opere literare cunoscute, prezentate într-o manieră umoristică, dar și metafore grafice cu conținut literar, tratate într-o cheie satirică. Caricaturile, expuse pe holul etajului întâi, au stârnit zâmbete în preambulul întâlnirii cu caricaturistul.

Ligia Mirişan, directorul Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai”, a mărturisit că bunicul său i-a trezit dragostea pentru caricatură atunci când era foarte mică, fiind abonat la România Liberă. Astăzi iubeşte caricatura şi datorită lui Costel Pătrăşcan, pe care l-a descoperit la Biblioteca din Brăila, dar şi în publicaţiile cu care acesta a colaborat. „Încercăm să reînvăţăm să râdem, deoarece seriosul existenţei noastre ne face de multe ori să fim prea încruntaţi. Şi atunci, iată că vine cineva special de la Brăila pentru a ne descreţi frunţile. Astăzi avem nevoie mai mult decât oricând de zâmbete. Râsul îndreaptă moravurile. Cred că artistul Costel Pătrăşcan este capabil să facă acest lucru, este un talent cu totul deosebit. Caricaturile sale spun foarte mult despre nevoia noastră de a ne întoarce spre noi înşine, pentru că umorul este cel care ne-a salvat întotdeauna şi ne salvează şi acum”, spune Ligia Mirişan.

Costel Pătrășcan are în portofoliu zeci de expoziții naționale, dar și în Belgia, Israel, Cipru și China, şi premii naționale și internaționale obţinute în Japonia, Germania, Canada, Macedonia, China, Iran, Croația. La Oradea a venit şi cu o videoproiecție de caricatură comentată, în care pe un ecran a apărut ceva, la microfon s-a spus altceva, iar publicul a înțeles cu totul altceva, după cum s-a anunţat şi în prezentarea evenimentului. Videoproiecţia s-a deschis cu o mărturisire. Aceea a academicianului Alex Ştefănescu, care spune că îl admiră pe Costel Pătrăşcan de multă vreme, caricaturile lui făcându-l să râdă cu un râs luminos, nu batjocoritor. I-a dat ocazia să râdă de ceva, nu de cineva. „Îţi vine să râzi cu simpatie la caricaturile lui, are şi competenţă scriitoricească”, spune academicianul. „Marea greşeală a lui Costel Pătrăşcan, care cred că îl face indezirabil printre alţi caricaturişti, este că el chiar este caricaturist, chiar are umor, este inteligent”, adaugă Alex Ştefănescu.

Zâmbete cu autograf

După câteva cuvinte despre el însuşi, în aceeaşi cheie umoristică, a trecut prin câteva tipologii de români, insistând apoi pe relaţia bărbat-femeie, care i s-a părut întotdeauna destul de generoasă, pe ecran succedându-se, odată cu comentariile, imagini şi caricaturi. Costel Pătrăşcan spune că există două categorii de public: cel care râde şi spune că are simţul umorului, şi cel care se scuză şi spune că a înţeles. A fost un show în care s-a râs cu poftă, s-a râs non-stop, umorul subtil, aluziv, fiind ingredientul de bază.

La final, s-a stat la rând pentru un autograf pe albumul de caricatură „PAS CU PAS reînvățăm să râdem”, album care cuprinde peste 100 de caricaturi viralizate de mediul online, dar care s-au regăsit și în paginile ziarelor naționale și în revistele de satiră. S-a plecat cu zâmbetul pe buze.