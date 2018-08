Un turist cu hepatită B s-a tăiat în aquapark-ul Nymphaea. Cere daune de 25.000 lei!

Purtător al virusului hepatitei B, cetățeanul româno-belgian Augustin Marius Lăcătuș s-a îmbăiat marți, 21 august, în aquaparkul Nymphaea. Se întâmpla la numai o zi după ce revenise în țară, din Belgia, împreună cu familia sa. În jurul orei 18.20, în timp ce se afla în bazinul cu valuri, Lăcătuș a fost aruncat de valuri tocmai în scara verticală de ieșire din bazin, amplasată în perimetrul apei adânci. Imediat a simțit o durere acută la talpa piciorului și doar cu ajutor a putut să iasă din bazin. Între timp, timișoreanul stabilit de 22 de ani în Belgia sângerase deja câteva minute bune în bazin, după propriile spuse. Era deja pe o bancă, lângă bazin, când personalul aquaparkului a intervenit, fiind chemată ambulanța. La Urgență, i s-au aplicat 12 copci.

Între timp, din bazinul cu valuri s-a luat mostră, apoi a fost golit. A fost dezinfectat, iar ulterior, reumplut cu cei 500 de metri cubi de apă.

Cu administrația aquaparkului nu a vorbit, însă, accidentatul, ci o prietenă, Danica Chiș Roz, originară din Satu Mare. Aceasta este revoltată de atitudinea directorului Administrației Domeniului Public. „Când am vorbit cu dânsul, m-a îndrumat să depun o sesizare și m-a rugat să nu mediatizăm cazul”, relatează Danica Chiș Roz, care ține să adauge că, în momentul accidentului, alte tinere din bazin ar fi povestit că și ele s-au zgâriat la scara cu pricina.

La rându-i, Zorița Cârpaci, soția accidentatului Lăcătuș, relatează că un angajat al aquapark-ului i-ar fi recunoscut existența unei probleme în zona acelei scări. „Mi-a spus: «Doamnă, eu tot urlu pe ei (la administrație – n.red.), dar nu vor să ne asculte»”, susține Zorița Cârpaci. Întrebată, aceasta a admis că, după accident, nu a putut verifica ce fel de probleme există la scara în care s-a lovit soțul său.

ADP: Accidentatul e de vină

În sesizarea depusă la managerul Liviu Andrica prin amica Roz, Marius Lăcătuș a cerut daune în valoare de 25.000 de lei! Iar răspunsul scris al ADP a venit prompt. În răspunsul semnat de managerul Andrica, se arată că accidentatul nu a respectat regulamentul intern al aquapark-ului, atunci când a intrat în bazin știind că este purtător de hepatita B! „Orice persoană care suferă de boli de piele, ochi umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture, nu are acces în bazine.” – este paragraful din regulamentul aquapark-ului pe care îl invocă administrația aquapark-ului.

Mai mult, în același răspuns, lui Lăcătuș i se comunică faptul că, în urma verificărilor, nu s-au găsit niciun fel de probleme la scara și faianța din bazinul cu valuri. În răspunsul său, directorul ADP a concluzionat că singurul vinovat pentru situația creată este chiar reclamantul, anunțându-l că se va îndrepta împotriva sa, pentru recuperarea prejudiciului material (cantitatea de apă reumplută, materialele de dezinfecție), dar și a prejudiciului de imagine!

Sânge virusat scurs în bazin

© De la stânga la dreapta: soția accidentatului, Zorița, accidentatul Marius Lăcătuș și prietenii săi, Marin și Danica Roz

Dacă accidentatul Lăcătuș e o fire mai tăcută, în schimb, cei din jurul lui reclamă faptul că prevederile din regulamentul invocat de ADP nu sunt vizibile în aquapark!



„Dacă mergi să te uiți, nu scrie”, arată Marin Roz, un alt prieten al victimei. „Știu că am voie, dacă nu am răni. Chiar dacă am SIDA sau hepatita B”, e de părere Danica Chiș Roz. Aceasta se arată intrigată și pentru faptul că administrația ștrandului nu a socotit necesar să-i informeze pe ceilalți clienți ce au folosit bazinul despre situația creată prin accidentarea lui Lăcătuș. Aceasta pentru a-și putea face analize medicale ca nu cumva să fi luat virusul de la persoana purtătoare, care s-a tăiat și a sângerat în bazin.

Andrica: Nu cedăm la șantaj!

Contactat telefonic de JURNAL BIHOREAN & BIHON, directorul Liviu Andrica și-a exprimat regretul pentru accidentul suferit de Lăcătuș însă, în același timp, se declară revoltat de atitudinea celor din jurul accidentatului. Directorul ADP reclamă un șantaj ce a fost încercat la adresa administrației aquapark-ului. „Le-am transmis că dacă sunt cheltuieli de tratament, nu ne dăm deoparte, dar nu cedăm la șantaj, că nu e în regulă. Așa, oricare aleargă prin aquapark și cade, poate veni cu pretenții”, răspunde Andrica. „Dânșii să procedeze așa cum consideră. Au venit să ceară o sumă. Dacă instanța stabilește că suntem vinovați, vom plăti, dar amenințările nu sunt un lucru bun”, mai declară Andrica. Și adaugă: „Celor care sunt în evidență (cu boli transmisibile, așa cum e hepatita B – n.red.) li se spune că nu e voie să se îmbăieze în locurile publice”.

Întrebat dacă este convins că nu există probleme la bazinul cu valuri și, implicit, la scara reclamată, Liviu Andrica și-a luat o marjă serioasă de rezervă, evitând un răspuns clar, în ciuda răspunsului scris tranșant oferit reclamantului accidentat în aquapark, prin care își declină orice responsabilitate.

„Acest aquapark este încă în garanție, oferită de firma Kesz (constructorul aquapark-ului – n.red.). Dar nu e corect să ne prelevăm de acest lucru. Interesul nostru e să funcționeze acest aquapark așa cum trebuie”, precizează directorul.

Încasări-record la aquapark

Altfel, Liviu Andrica este mândru de modul în care este administrat aquapark-ul Nymphaea, anunțând încasări record, de 1 milion de euro, doar în ultima lună! Managerul ADP arată că, din cele 2.100 de locuri, cât este capacitatea aquapark-ului, au fost zile la rând când 1.700 de locuri s-au vândut online. „Sunt oameni care, din dorința de a prinde un loc în aquapark, vin și stau la coadă de dis de dimineață, de pe la 6 și jumătate. În oraș, în ultimele zile nu au fost locuri de cazare”, continuă directorul, încredințat că aquapark-ul este administrat așa cum trebuie.

Rană cu risc de complicații

În timp ce Danica Chiș Roz promite să continue demersurile legale împotriva ADP Oradea, Augustin Marius Lăcătuș urmează să se întoarcă în Belgia, unde va consulta un medic specialist. Mai cu seamă că nu își poate mișca trei degete la piciorul accidentat, deoarece prezintă parastezii la degetele I – III și la fața dorsală a piciorului drept, conform celor arătate în certificatul medico-legal.