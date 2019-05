Un vis care a început cu o scrisoare adresată „lumii”

O scrisoare deschisă adresată „lumii” de către neurologul Petru Mihancea și pacientul său Marcel Morar avea să transforme un vis în realitate. Scrisoarea avea să ajungă la peste 10.000 km distanță, la doi profesori de matematică și informatică, Roza și Douglas Drawn, care predau la King Williams College. Așa s-au pus primele cărămizi ale Centrului de zi destinat persoanelor cu scleroză multiplă, primul și singurul din România în 1994. Prezenți ieri la evenimentul menit să marcheze 25 de ani de la inaugurarea Centrului, Roza și Douglas Drawn au mărturisit că scrisoarea a avut un impact major asupra lor, înțelegând că persoanele cu SM erau copleșite de dificultăți și neglijate de toată lumea. „Profesorii din școală voiau să facă ceva pentru acești oameni, știau că e important… Noi nu știam nimic despre SM și nu știam nimic despre România. Am reușit să strângem 800 de lire, bani pe care i-am adus în România. Am adus o dubă plină cu echipamente în România, pe care subprefectul Octavian Abrudan ne-a ajutat să le depozităm în acest imobil, o fostă grădiniță dezafectată… Totul a devenit apoi o sarcină enormă pentru noi: clădirea trebuia renovată, și aceasta era o condiție. Eram chiar speriați, noi eram doar doi profesori… Am petrecut Crăciunul și Anul Nou cu familia dr. Mihancea, am vizitat 10 persoane cu SM și am fost afectați de situațiile pe care oamenii trebuiau să le îndure. Între timp, Marcel Morar și dr. Petru Mihancea au început să lucreze cu oamenii, iar la renovare au participat oameni cu SM, voluntari, oameni din Insula Man care se pricepeau la construcții”, și-a amintit Roza Drawn, prezentă ieri la eveniment. Doamna Florica Sălăjean, care a muncit încă de la început la Centru, și-a amintit și a ținut să le mulțumească unor oameni precum mama lui Marcel Morar, care și-a pus și banii de pensie la bătaie atunci când oamenii nu avea lemne de încălzire la Centrul de zi. Azi, Cornelia Lucaciu e omul care din poziția de voluntar cu 20 de ani de activitate, își folosește expertiza pentru a asigura 80% din fondurile necesare funcționării.

La evenimentul organizat ieri la sediul din strada Buzăului nr. 2B au fost prezenți și oameni care au susținut încă din primele zile acest Centru: prefectul Petru Ungur, subprefectul Augustin Dudaș și secretarul Consiliului Județean din 1994, Nicolae Blaj. Dintre oficialitățile de acum remarcăm prezența viceprimarului Florin Birta, a directorului Direcției de Implementare Proiecte din Primărie, Marius Moș, acesta subliniind însă că se află acolo în familie, deoarece vine la Centru de când era mic, mama sa suferind de această afecțiune. Marius Moș s-a aflat și în postura de director de proiect realizat pe fonduri europene, pentru a reabilita și moderniza imobilul. Participanții și-au amintit că și primarul Ilie Bolojan i-a vizitat și a plecat impresionat după ce printre beneficiarii serviciilor medicale de aici și-a descoperit și un fost coleg de facultate din Timișoara.

© Roza şi Douglas Drawn şi Marcel Morar

Dr. Monica Sabău, înger păzitor

„În județul Bihor, fără munca de voluntariat a grupului de medici condus de doamna dr. Monica Sabău, acești bolnavi de SM nu ar beneficia de tratamentul la zi în această boală”, a explicat dr. Petru Mihancea.

Centrul de zi este gazda a 30-40 de persoane cu scleroză multiplă și alte dizabilități neurologice, care zilnic parcurg un program individual de intervenție, realizat de specialiști: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, masor și asistent medical. Fiecare beneficiar urmează în cadrul Centrului, în conformitate cu programarea fiecăruia, terapii sau activități: kinetoterapie, ergoterapie, masaj, electroterapie, drenaj limfatic, socializare, activități socio-distractive și, nu în ultimul rând, psihoterapie și grupuri de suport. Marcel Morar a ținut să precizeze că și în cazul în care se va descoperi leacul miraculos care să vindece SM, este nevoie de serviciile medicale oferite de Centru, deoarece cea mai bună terapie este aceea că oamenii împart aici și bune, și rele. „În cazul unei boli impredictibile, așa cum e SM, puțină predictibilitate e mană cerească”, a spus Marcel Morar.

Misiunea trasată de doctorul Petru Mihancea preotului Laurențiu Lazăr a fost aceea de a organiza și sărbătoarea a 50 de ani de la înființarea Centrului de zi.