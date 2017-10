Una caldă şi una rece, cu Corona Sportul Studenţesc

Echipa orădeană nu a mai repetat evoluţiile bune din turneul de Liga Campionilor decât parţial, în prima partidă. Corona Sportul Studenţesc a oferit o replică bună, echipa braşoveană fiind întărită faţă de sezonul trecut cu trei noi „stranieri” – Jerkovic, Ivovic şi Jajcinovic, plus câţiva jucători ex-orădeni – A. Creţu, Abrudan, Jiganea şi Buda.

Ambele întâlniri au fost deosebit de echilibrate.

În primul meci, oaspeţii au deţinut iniţiativa până în ultimul sfert, adjudecat însă fără drept de apel de echipa noastră. Portarul Gojko Pjetlovic a avut un rol determinant în această victorie. Spaniolul Marc Rocca a primit cartonaşul roşu, în urma unei altercaţii cu un adversar. El nu a mai avut drept de joc în partida a doua, fiind suspendat. La CSM Digi a debutat olandezul Jesse Koopman, care a marcat cinci goluri în această „dublă”.

Cel de-al doilea meci a avut o desfăşurare oarecum opusă. CSM Digi a început mai bine meciul, dar oaspeţii au revenit, obţinând victoria în sfertul patru, după nenumărate ratări ale orădenilor.

„După cum am mai spus, noi ne aflăm abia la început de drum, încă suntem în căutări şi trebuie să ne găsim formula de joc, să ne îmbunătăţim relaţiile dintre jucători. Per ansamblu, cred că echipa a dat totul pentru a câştiga şi al doilea meci. Ne-a lipsit şi Marc Rocca, s-a resimţit şi oboseala acumulată după turneului de Liga Campionilor, chiar dacă au revenit în echipă Koopman şi Remeş. Problema noastră a fost atacul, care nu a funcţionat. Am ratat şi foarte mult şi în aceste condiţii, Corona Sportul şi-a adjudecat victoria”, ne-a declarat antrenorul CSM Digi, Dorin Costrăş.

CASETA TEHNICĂ

Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”

CSM Digi Oradea – Corona Sportul Studenţesc Braşov 7-5 (1-2, 1-1, 2-2, 3-0) şi 4-5 (2-1, 0-1, 1-1, 1-2)

CSM Digi: Pjetlovic, Gavriş – portari; Vancsik 2+, Dobre, Czenk, I. Szabó 1+2, R. Szabó 1+0, Rocca (primul meci), Kováts, Gergelyfi, R. Georgescu, Koopman 3+2, Remeş, Nichita. Antrenor: Dorin Costrăş. Secund: Ciprian Câmpianu

Corona Sportul Studenţesc: Dochian, Ş. Abrudan – portari; Albu, Vl. Georgescu 1+0, Bota, Drăghici 1+0, Pantazi, Ivovic 1+0, Vlăsceanu, A. Creţu 0+2, Oanţă 1+0, Jajcinovic, Jerkovic 1+3 (1 din penalty), Jiganea, Buda. Antrenor: Aurelian Georgescu

Arbitri: Alexandru Mustaţă (Bucureşti), Brosovszki Attila (Arad)

Superiorităţi numerice / Fructificate: 4/0 – 6/0, respectiv 1/0 – 1/1

Cartonaşe roşii: Marc Rocca / -, în primul meci

Fază controversată la ultimul atac orădean

POLO. CSM Digi a avut ultimul atac în meciul al doilea cu Corona Sportul Studenţesc, fază în care Jesse Koopman a beneficiat de un fault. El a fost împiedicat însă să arunce la poartă de un adversar, moment în care gazdele au solicitat penalty, conform regulamentului care este asemănător cu cel de la handbal (dacă un jucător nu este lăsat să tragă la poarta adversă pe parcursul ultimului minut de joc, echipa care se apără este sancţionată cu penalty).

Arbitrul Alexandru Mustaţă a apreciat însă că jucătorul orădean nu se afla încă în poziţie de tragere la poartă, ci doar se pregătea pentru a şuta.