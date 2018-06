Unde mergem în weekend în Oradea?

Vineri, 29 iunie

Zilele comunei Sînmartin

Festivalul Național de Folk

15:00 – Ora de istorie la muzeu – ghidaje tematice gratuite – Cetatea Oradea

16:00 – Concurs naţional de interpretare vocală Kharisma – Filarmonica de Stat

17:00 – Dinsubsol outdoor 24 h cu incolor, Somesan, Bread&Butter, Motiv, Robinski, Crisstia, Strigoi, Albui, Chirila, Meda, proiecţii Videodrome Arts – Edison (Biharia)

Sâmbătă, 30 iunie

Zilele comunei Sînmartin

Festivalul Național de Folk

16:00 – Concurs naţional de interpretare vocală Kharisma – Filarmonica de Stat

19:00 – Protest: Cod roșu de OUG. Un pas înapoi, venim peste voi! – Piața Regele Ferdinand

20:00 – Jazz Summer Day cu Antal Gabor Trio – Moszkva Cafe

Duminică, 01 iulie

Zilele comunei Sînmartin

Festivalul Național de Folk

12:30 – Omagiu eroilor şi martirilor Horea, Cloşca şi Crişan şi comemorarea a 194 de ani de la naşterea lui Avram Iancu – bustul lui Avram Iancu, Parcul Traian

17:00 – Out by Intense în Cetate la Basti Or – party cu Dirty Nano, John Trend, Chrom & Vladimir – Basti Or Bistro

18:00 – Tur ghidat: Oradea la Pas – Piața Unirii

19:00 – Premiera „Până când moartea ne va despărţi” – Downstage (str. Iosif Vulcan, nr. 16, Muzeul Iosif Vulcan)

