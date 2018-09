Unde mergem în weekend în Oradea?

Vineri, 14 septembrie

18:00 – Ora Jazz Festival: Adam Ben Ezra (Israel), Arne Jansen Trio – Nine Firmaments (Germania), Bansal Trio (Norvegia, Cehia) – Sinagoga Sion

19:00 – Spectacol cu publicul pe scenă: Cele trei nopţi ale unei poveşti de dragoste – Sala Mare a Teatrului Szigligeti

Sâmbătă, 15 septembrie

Zilele Culturii Maghiare – Cetatea Oradea

09:00 – Lupta cu deșeurile din natură: „Let’s Do It!” – Lotus Center

17:00 – Dincolo de muntele mânjit – Sala Arcadia a Teatrului Szigligeti

18:00 – Ora Jazz Festival: Renaud Garcia-Fons – Double Bass 1001’s voices (Franța), Grégory Privat Trio (Franța, Canada), Verneri Pohjola & Mika Kallio Duo – Animal Image (Finlanda) – Sinagoga Sion

20:00 – Best of Beatles cu The Bits – Moszkva Cafe

Duminică, 16 septembrie

Zilele Culturii Maghiare – Cetatea Oradea

10:00 – Oradea City Running Day, ediţia a VIII-a – Centrul Istoric

10:00 – Mânuţe şi picioruşe – Studio Arcadia a Teatrului Szigligeti

11:00 – Cenuşăreasa – Sala Arcadia a Teatrului Regina Maria

13:00 – Târg caritabil pentru câinii fără stăpân – Lokal

18:00 – Ora Jazz Festival: Bugge Wesseltoft – Everybody Loves Angels (Norvegia), Omer Klein Trio – Sleepwalkers (Israel), radio.string.quartet – In Between Silence (Austria, China-Taiwan, Germania, Olanda) – Sinagoga Sion

19:00 – Profu’ de franceză – Sala Mare a Teatrului Regina Maria

Am omis un eveniment? Postează un comentariu cu detaliile și îl vom adăuga în program.