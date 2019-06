Unii plusează, alții încasează, în ringul politic

La nivel național, observăm un premier Viorica Dăncilă dispusă la concesii în serie de la linia trasată de Liviu Dragnea, doar pentru a-și păstra poziția și pentru a „da bine” în fața mesajelor transmise în mod clar, prin vot, de către cetățeni. Pe de altă parte, Opoziția este fragmentată și rămâne de văzut ce se va întâmpla cu moțiunea de cenzură pe care o pregătesc Orban și Ponta. Cât despre USR, mi-e clar că Dan Barna nu are interes să intre acum în nicio formulă de guvernare, ce i-ar pericilita serios alura de partid anti-sistem, cu mesaje tranșante, când în următorul an și jumătate ne așteaptă trei scrutinuri electorale ce ar putea transforma Alianța 2020 USR Plus în principala forță politică a țării, dacă își joacă bine cartea, alături de Cioloș.

Chiar dacă istoricul politic autohton ne arată că nu poți câștiga alegerile locale din teritoriu dacă nu ai structuri puternice de partid, iată că rezultatul votului urban din marile orașe, din aceste alegeri europarlamentare, relevă o preferință majoră pentru USR Plus în marile centre universitare – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Craiova. Așadar, se poate spune că USR Plus a devenit partidul preferat în marii poli de dezvoltare ai României, mesajele intransigente anti-corupție, anti-hoție, ale partidului „fără penali” prinzând la tinerii cu școală, și nu doar la ei, din orașele unde se generează plus-valoarea intelectuală, în țara noastră.

Venind în plan local, se poate observa lesne faptul că și în Oradea, avansul PNL-ului lui Bolojan se topește, în fața USR Plus. În Oradea, liberalii au reușit 35%, adică tot acolo unde este și scorul județean al liberalilor în alegerile din mai. De unde putem deduce că forța PNL Bihor a scăzut în Oradea, scorul fiind salvgardat de organizațiile PNL ce împânzesc județul. Se poate spune că, prin comparație cu USR Plus, PNL a devenit un partid rural, pe modelul PSD! Față de alegerile parlamentare din 2016, USR Plus și-a triplat scorul în Bihor, ajungând la 13% în mare măsură datorită voturilor din Oradea. Aici, USR Plus este acum la 20%, cu șanse reale să crească, în continuare. Chiar dacă nu are primar și nici filială locală foarte bine închegată.

PSD continuă să fie slab în Oradea, iar șansele social-democraților de a conta în Consiliul Local, ani buni de acum înainte, sunt, practic, inexistente. Față de scorul județean și acela slab, de 17,8% (sub cel al aliaților UDMR), în Oradea PSD a obținut doar 13,2%, chiar și în municipiu UDMR întrecându-i, la mustață. Și în cazul Uniunii maghiare se remarcă scăderea de turație confirmată la nivel de Oradea, aici UDMR având un scor mai mic cu 5 puncte procentuale față de cel județean (14,7% în Oradea, față de 19,3% – media UDMR pe Bihor). Se subînțelege faptul că, în Oradea, votul etnic îți pierde din elan, iar USR Plus a reușit să câștige voturi, nu puține, inclusiv din rândul comunității maghiare, mai puțin sensibilă față de mesajele UDMR, în ciuda succesului electoral din plan național, cu asterixurile de rigoare privind voturile masive pentru UDMR, din județele extracarpatice.

Dacă trendul politic la nivel de Oradea se confirmă, practic, din 2020 este foarte probabilă o alianță PNL – USR Plus, în Consiliul Local, cu sau fără UDMR. O alianță între Bolojan și oamenii lui Barna și Cioloș, cu un viceprimar USR Plus de Oradea, ar fi cât se poate de interesantă, având în vedere politica consecventă de Opoziție pe care USR a dus-o față de administrația Bolojan, în ultimii ani, din afara Consiliului Local.