Universitatea din Oradea devine SMART pe bani europeni

Proiectul presupune investiții în infrastructura Universității pe durata următorilor doi ani, pentru îmbunătățirea ofertei către studenți, în următoarele domenii: energie şi management de mediu; tehnologia informațiilor şi comunicațiilor; industria auto şi componente; sănătate şi produse farmaceutice; turism şi ecoturism; industrii creative.

Concret, vor fi reabilitate/extinse/modernizate/utilate următoarele corpuri ale Universității: clădirile E și F – Campus central, clădirea V3 – campus centrale, corpurile C 49, C 53, C 54, C 55 – Campus II, avându-se în vedere și creșterea eficienței energetice. De asemenea, vor fi dotate amfiteatrele, sălile de curs și de seminar, laboaratoarele și sălile destinate studiului, cercetătorilor și doctoranzilor. U. Oradea va fi dotată cu un punt termic independent cu energie geotermală, în Campus II, urmând a fi folosite și pompele de căldură. Va fi create facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Rectorul Constantin Bungău mulțumește echipei din care fac parte profesorii Marcela Prada, Anca Dodescu și economistul Adrian Nicula, precizând că o altă cerere de finanțare depusă de Universitate este în analiză, pentru reabilitarea corpurilor A, B, C și M.