Universitatea din Oradea revine la mâna Consiliului Județean

După ce în decembrie votul de două treimi din plenul CJ Bihor nu s-a atins, ca urmare a votului negativ exercitat de aleșii PNL, aflați în Opoziție, iată că marți consilierilor județeni li se repropune votul pentru ca proiectul Parcului Științific și Tehnologic de la Universitate să poată fi depus spre finanțare.

Inovația vs. politica

Este vorba despre un proiect pus la cale de Consiliul Județean și SC Parcuri Industriale Bihor SA împreună cu Universitatea din Oradea, ce-și propune atragerea de fonduri structurale nerambursabile pentru construirea unei clădiri la Universitate, pentru inovație și cercetare. Se dorește, astfel, importul de creiere înspre Oradea, în condițiile în care azi, din Oradea, tinerii cu posibilități preferă, în continuare, să plece spre alte centre universitare din țară și din străinătate.

În ședința din luna decembrie, grupul consilierilor județeni și-a căutat cu lumânarea un motiv pentru a refuza să voteze proiectele de hotărâri necesare pentru ca proiectul să poată fi depus spre finanțare, la ADR Nord-Vest. Înainte de vot, liberalul Ionel Avrigeanu a contestat persoana desemnată de Mang pentru a conduce SRL-ul înființat pentru a administra viitorul Parc, afirmând că Sigheti Cosmin – un pesedist din Beiuș – nu are experiență în gestionarea fondurilor europene. „Până nu înlocuiți această persoană, nu votăm niciun proiect ce are legătură cu PST. Riscați să intrați într-o fundătură”, le-a transmis Avrigeanu celor de la prezidiu. Direct vizat, Ioan Mang s-a arătat convins că, de fapt, liberalii își găsesc motive nejustificate, folosite exclusiv în scopul de a bloca proiectul, de altfel unul extrem de necesar la Universitatea evitată de tot mai mulți tineri orădeni. „Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL nu va fi cea care va conduce proiectul. Această societate doar are datoria să administreze parcul, de a întreține, de a plăti utilități, nu are legătură cu proiectul ce va fi depus. Din această cauză, în ea nu este nimeni de la Universitate. Va fi o echipă de specialiști care va manageria proiectul”, le-a transmis șeful PSD Bihor consilierilor județeni PNL, înainte de vot. Fără niciun efect.

Greu cu autogările

Tot în ședința de marți se așteaptă încă un vot și pentru autogările dorite de conducerea județului la Marghita, Săcueni și Beiuș. În ședința din decembrie, consilierii județeni PNL au votat împotriva autogărilor din Marghita și Săcueni – fief UDMR – în timp ce UDMR, PSD și ALDE au votat, în contrapartidă, împotriva autogării de la Beiuș, pe care tocmai Executivul PSD-UDMR-ALDE o propusese pe ordinea de zi!

Grupul consilierilor județeni PNL a convocat deja o conferință de presă programată a se ține după ședința de plen a Consiliului Județean, în cadrul căreia este de așteptat să-și explice poziționările din plenul Legislativului județean. Contactat ieri, Ionel Avrigeanu a susținut că liberalii încă nu s-au hotărât cum vor vota, nici în cazul Parcului Științific de la Universitate, nici în cazul autogărilor. În cazul autogărilor, însă, consideră că este nevoie de un studiu de impact, care să arate care sunt nevoile de transport, pe baza cărora să fie proiectate noile autogări.

O validează pe Pantiș?

De asemenea, dacă promisiunile președintelui Pásztor către liberali, formulate luna trecută, vor fi ținute, atunci majoritatea UDMR-PSD-ALDE va vota astăzi validarea doctoriței Carmen Pantiș (PNL) în funcția de consilier județean, calitate pe care a mai deținut-o în trecut, din partea PDL. Pantiș îl va înlocui pe Dacian Foncea, plecat manager la Spitalul Municipal „Dr. Gavril Curteanu”. Majoritatea a evitat să o valideze pe Pantiș consilier județean, de șase luni încoace, ca un răspuns la atitudinea PNL care, vreme de 11 luni, refuzase să îl valideze pe consilierul PSD Szatmari, din calcule politice, pentru a păstra cât mai mult egalitatea la vot, 18 – 18, din plenul CJ. În acest moment, mașina de vot din CJ arată așa: 18 – 16 pentru majoritatea condusă de Pásztor și Mang.