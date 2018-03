Universitatea Oradea, cu ARACIS-ul la uşă şi cu salariile sub semnul întrebării

Planul operaţional al Universităţii din Oradea, reperele acestui an şi problemele cu care se confruntă instituţia, inclusiv cele de ordin financiar, legate de creşterile salariale neacoperite, deocamdată, de suplimentări bugetare, sunt subiectele atinse ieri, în conferinţă de presă, de rectorul Constantin Bungău, respectiv de prorectorul Ligia Burtă.

Procente

„Dacă privim în spate la 2017, putem trage o concluzie de stabilitate şi, în acelaşi timp, de creştere pe anumiţi indicatori”, apreciază Bungău la momentul bilanţului, înşirând procentele obţinute: 100% realizare pe management instituţional şi managementul calităţii, 100% în managementul cercetării, sau în acreditări şi reacreditări. Indicatori mai puţin realizaţi are Universitatea în ceea ce priveşte comunicarea şi imaginea, doar în jur de 90% – site-urile facultăţilor, ale programelor de studii şi promovarea UO suportă îmbunătăţiri.

Un procent slab au înregistrat universitarii în ceea ce priveşte „resursele materiale, activităţile tehnico-economice, unde suntem doar la aproape 50%”. Cauza ţine de faptul că „am prevăzut foarte multe bugetări pentru reabilitări, unele pe fonduri internaţionale”, spune Bungău, dintre care unele nu s-au materializat în termenele asumate.

Internaţionalizare

Pe zona de internaţionalizare, spune rectorul, UO e între primele din ţară la mobilităţi ERASMUS.

Aproximativ 300 de cadre didactice titulare la UO anul trecut au realizat mobilităţi în ţările europene partenere, în vreme ce doar 170 de studenţi au fructificat aceste posibilităţi. În schimb, UO a primit 56 de cadre didactice pentru a preda, respectiv 120 de studenţi pentru a face cel puţin un semestru.

Repere 2018

Pentru acest an, UO are 2 evenimente majore în calendarul de evenimente: vizita instituţională din partea ARACIS, după care şefimea speră ca UO să îşi păstreze calificativul „grad de încredere ridicat”, pe care l-a dobândit în urmă cu 5 ani. „Conform managementului calităţii, suntem obligaţi să solicităm o vizită instituţională, şi asta se va întâmpla în acest an, 2018. Vor fi evaluate aproximativ 22 de programe de studii; preconizăm că în octombrie se va întâmpla vizita în teritoriu a comisiei centrale ARACIS”, declară rectorul.

Celălalt eveniment major se va consuma în ultima săptămână din luna mai, când e Ziua Universităţii din Oradea. „Avem un an frumos, un an care înseamnă 55 de ani de existenţă a Universităţii din Oradea”, explică Bungău.

Internship la UO

Anul trecut, UO a depus 94 de proiecte de cercetare, dintre care au fost aprobate 67. Până în martie 2018, profesorii orădeni au depus încă 14 proiecte, şi mai urmează, anunţă Bungău.

Prorectorul Burtă a anunţat implementarea unui tip nou de bursă, un internship universitar, oferit doar de puţine universităţi din ţară. De el vor beneficia în jur de 15 studenţi. Structurile care au nevoie de acest ajutor din UO – spune Burtă – sunt Biroul Comunicare, Departamentul IT, biblioteca şi cercul de consiliere.

Până în 4 aprilie se va definitiva procedura de eligibilitate, studenţii vor fi recompensaţi cu 400 de lei lunar

Între acţiunile care implică direct studenţi în evenimente, Burtă a anunţat „Universitatea altfel”. Aceasta constă şi din participarea studenţilor la swimathlon, cu scopul de a dota sediul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane cu un lift care să asigure acces pentru studenţii cu dizabilităţi fizice motorii.

Salarii fără acoperire?

Bungău s-a referit şi la situaţia creşterilor salariale ale angajaţilor UO cu 20%, dictate de lege. Rectorul nu a putut oferi cifre concrete referitoare la deficit, la numărul de angajaţi cărora le-au crescut salariile sau cu ce sume, dând de înţeles că bâjbâiala pe această temă e generalizată, la nivelul mediului universitar. „Nu ştiu ale cui salarii au crescut de la 1 martie, dacă numai ale angajaţilor cu funcţii didactice sau dacă şi ale colegei de la biroul de comunicare. Sunt foarte multe întrebări, schimburi de mesaje cu alţi colegi, ne întrebăm unde aplicăm, unde nu”, spune el. Alocările bugetare pentru UO ar trebui să apară luna viitoare dar, în absenţa unor creşteri, bugetul UO acoperă salariile doar până în septembrie. În cazul unui scenariu negativ, Bungău vede salvarea tot la Guvern: „Vom face o adresă la minister să găsească soluţii, să trimită mai mulţi bani”.