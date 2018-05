Urmaşul unor păstori şi negustori de cai, concert la Oradea

Evenimentul are loc pe 23 iunie, de la ora 22, la Sinagoga Sion, atunci când lăcaşul de cult va găzdui o seară de jazz cu Harri Stojka Band din Viena. Harri Stojka este chitarist, producător, compozitor şi cântăreţ, provine dintr-o familie de rromi cunoscuţi ca negustori de cai şi păstori, care au plecat din regiunea Ţării Româneşti în urmă cu mai bine de 160 de ani pentru a putea lucra. Trupa lui este singura din Austria care a cântat alături de Jimmy Cliff, Eric Burdon, Van Morrison şi Carlos Santana.Harri Stojka s-a născut la 22 iulie 1957 la Viena. El provine din dinastia diasporică Lovara-Roma a clanului Bagareschtschi. În zilele noastre se bucură de ritmurile jazzul gipsy, care este aproape de rădăcinile sale.Harri provine dintro familie în care muzica a fost mereu la loc de cinste.Vărul lui Stojka este chitaristul jazz Karl Ratzerchitarist, producător, compozitor, aranjor și cântăreț, și-a început cariera în 1970 cu formarea duo-ului Jano și Harri Stojka la legendarul Haus 20er, fosta Viena Arena. Curând după aceea, tânărul autodidact a devenit basistul trupei “Gipsy Love” și a cântat cu artistul R & B, soul și rock-n-roll Peter Wolf.

În 1974 a fondat “Harri Stojka Express”, singura trupă din Austria care a cântat alături de Jimmi Cliff, Eric Burdon, Van Morrison și Carlos Santana la Festivalul Open Air de pe stadionul Prater din Viena. Urmare a acestui fapt a fost invitat la legendarul Festival de Jazz de la Montreux. Această apariție în fața unei audiențe extrem de critice și experimentate, alături de muzicieni de renume mondial, a fost momentul de vârf pentru Stojka, locul de unde s-a lansat pe scenele internaţionale.Cu acel prilej, Harri a făcut şi o mărturisire intimă legată de începutul carierei sale impresionante derulate la nivel internațional. Artistul şi-a amintit că părintele său Johann Mongo, care a fost, de asemenea, un muzician, i-a dat o chitară de plastică cumpărată de la târg. Avea șase ani. Chitara a exercitat atât de multă fascinație asupra tânărului Harri, încât tatăl i-a cumpărat la scurt timp după aceea un instrument real. Legat de acest moment există şi o anecdotă de familie legată de acel moment: după cumpărarea chitării, tatăl său l-a sfătuit pe micul Harri: “Trebuie să exersezi până când iese fum!” După o perioadă , Harri i-a spus tatălui său: “Tati, eu exersez și exersez, dar nu apare fum”.

Harri a crescut cu o varietate de influențe muzicale. În plus față de cântecele tradiționale ale romilor care au fost cântate la festivaluri, familia Stojka a ascultat muzică lui Elvis Presley, Frank Sinatra, Beatles. Mai târziu a venit rândul interpreţilor de Bebop și Jazz: Charlie Parker, George Benson, Pat Martino, Joe Pass, Karl Ratzer. Un loc aparte în rândul celor care i-au influenţat cariera lui Harri Stojka a fost legenda jazzului țiganesc Django Reinhardt, despre care Harri Stojka consideră cel mai mare geniu de chitară din toate timpurile.După ce a lucrat în diverse trupe ca chitarist și basist, în 1973 a fondat Harri Stojka Express. Din punct de vedere stilistic, formația sa ocupat în principal de jazz funk și a lansat în 1978 primul lor album “Sweet Vienna”, iar în 1980 albumul următor “… of the Bone”. Pe lângă activitatea muzicală, începând cu mijlocul anilor 1990, Harri Stojka a fost implicat din ce în ce mai mult în diferite proiecte cu muzică romă .Unul dintre proiecte se numeste Gitancoeur şi alături de Harri Stojka apar alţi muzicieni de renume, inclusiv cântăreaţa Jelena Krstic.Sunt melodii inspirate din fondul bogat al culturii tradiţionale a romilor, combinate cu elemente de muzică modernă. El a lansat trei CD-uri cu Gitancoeur, cel mai recent albumul “Gitancoeur d ‘Europe” lansat în 2011.Un alt proiect este numit “Gypsysoul”, sub care Harry Stojka a lansat albumul “Garude Apsa”. Garuda Apsa este o expresie în limba romă și înseamnă „lacrimă ascunsă”. Prin acest proiect, Harri Stojka comemorează eliberarea romilor de sub regimul nazist și victimele sale. „Albumul este menit să dea generației actuale, copiilor și nepoților supraviețuitorilor, mândrie și curaj pentru viitor – într-o Europă Unită care a devenit o realitate în cultură și muzică cu mult înainte de Uniunea Europeană”, consideră muzicianul.