USR Bihor cere demisia dr. Florian Bodog de la Ministerul Sănătăţii

„Iată că setea de diplome a liderilor PSD bihoreni nu are limite, iar după ce preşedintelui PSD Bihor, Ioan Mang, i-au fost descoperiți nişte „scheleți în dulap” privind plagierea unor articole ştiințifice în perioada în care era ministrul Educației, iată că vine tare din urmă şi ministrul Florian Bodog, care deja e la a doua ispravă. De data aceasta cu cel de-al doilea doctorat, anume acela în Științe Economice. Suntem de părere că impostura nu are ce căuta în politica românească, drept pentru care USR Bihor solicită demisia de onoare a ministrului Bodog, iar dacă acesta nu are suficientă onoare pentru a face acest pas, solicităm primului-ministru Mihai Tudose demiterea domnului Bodog”, se arată în comunicatul USR Bihor.

147 din 232

Luni dimineață, site-ul Pressone a publicat ancheta „Ministrul Florian Bodog a plagiat două treimi din teza de doctorat în Ştiinţe Economice”, semnat de jurnalista Emilia Şercan. Aceasta arată că „ministrul Sănătății, Florian Dorel Bodog, a plagiat 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei sale de doctorat în Științe Economice, intitulată «Managementul şi marketingul unităților sanitare» şi susţinută în 2008 la Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)”. Acesta este al doilea titlu doctoral deţinut de bihoreanul de la Sănătate, după cel în Medicină.

Poziţia transmisă de minister site-ului este următoarea: „Din informațiile pe care le deținem, teza a fost redactată cu respectarea tuturor standardelor de calitate şi de etică profesională, iar originalitatea acesteia aparține integral autorului tezei, domnului Florian Bodog”.

Argumentaţia în favoarea acestui fapt constă din faptul că materialul preluat în teză dintr-o carte de specialitate semnată de dr. Lucia Daina ar fi, de fapt, un suport de curs întocmit de Bodog şi preluat în acea carte cu acordul lui scris:

„Aşa-numitele suprapuneri între teza realizată de domnul Florian Bodog şi fragmentele din manualele care o au drept autor principal pe doamna dr. Lucia Daina sunt, în fapt, o preluare a informațiilor care, în fapt, aparțin în întregime domnului Florian Bodog, în calitate de autor al acestora. Domnul Florian Bodog şi-a dat acceptul ca materialele sale de cercetare academică să fie folosite ca note de curs pentru studenți în manualul semnat de doamna dr. Lucia Daina, ca autor principal, aşa cum reiese şi din precizarea domniei sale, pe care o ataşăm acestui răspuns”.

UVT, va urma

Faţă de această situaţie, Universitatea timişoreană a transmis site-ului Tion: „În zilele următoare, Consiliul se va întâlni în şedinţă şi va lua în analiză cele semnalate în mass-media, iar după aceea vă putem transmite concluziile respective. Din ceea ce cunosc eu, nu a sosit nimic oficial la universitate, doar ceea ce ştim din mass-media.

Universitatea de Vest din Timişoara este consecventă valorilor sale de transparenţă şi de integritate academică, şi va parcurge toate etapele necesare cerute de lege pentru a clarifica această situaţie”, prin Florin Jurcă, ofiţer de presă al UVT.