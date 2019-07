USR Plus demască refacerea USL-ului local!

Sperăm ca acest protocol să fie doar o rătăcire de etapă și nu o nostalgie și o recreere a unui USL local”, se arată în comunicatul semnat de Silviu Dehelean și Ioana Mihăilă, liderii USR Plus Bihor. Vizat este, în primul rând, liderul PNL Bihor, Ilie Bolojan.

Spicuim, în continuare, din poziția exprimată de USR Plus, față de pactul politic încheiat de cele patru partide, până în anul 2024, în condițiile în care anul viitor sunt alegeri locale, iar Alianța USR Plus are șanse mari să intre în Consiliul Local Oradea și în Consiliul Județean:

„Graba și secretul negocierilor din weekend pare sa fie explicată prin faptul că marți, 30 iulie 2019, are loc ședința Consiliului Județean Bihor unde semnatarii acordului vor împărți între ei într-o primă fază, conform înțelegerii parafate, 28.492.000 lei.

Cu 9 luni înaintea alegerilor locale, partidele din Consiliul Județean Bihor au reușit să „găsească soluția” ideală pentru a se înțelege: să distribuie politic banii ce ar trebui să revină contribuabililor din județul Bihor, cu o interpretare proprie și originală a articolelor privind alocarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat din legea finanțelor publice locale.

Trocul pe bani publici este consfințit cu promisiunea finanțării de către Consiliul Local Oradea a câte unui proiect din partea „adversarilor” de la PSD, UDMR, ALDE, situație de-a dreptul hilară pentru că votul orădenilor nu a trimis în Consiliul Local Oradea reprezentanți ai ALDE”.

„PNL nu avea nevoie”…

USR Plus: „Pentru că nu putem să bănuim conducerea PNL Bihor de naivitate, rămâne un mare mister pentru noi rațiunea care a determinat această acțiune de asociere cu reprezentanții PSD, UDMR și ALDE care și-au dat măsura valorii de atâtea ori până acum, cu precădere în ultimii ani, dar ne miră, în egală măsură, și termenul pentru care s-a convenit acest acord – până în anul 2024.

PNL Bihor nu avea nevoie de această asociere cu partidele politice care au produs, susținut și promovat toate măsurile care au afectat negativ societatea românească – de la OUG 13 la legile justiției și la modificările codurilor penale, până la OUG 114 și codul administrativ.”