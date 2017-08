Va dispărea CSU CSM Oradea?

După numai doi ani de la înfiinţare şi unul singur sezon petrecut în Divizia A de handbal feminin, formaţia CSU CSM Oradea riscă să se desfiinţeze. CS Municipal, cel care asigura o mare parte din bugetul echipei, a decis să nu o mai finanţeze.

„Această echipă nu este de fapt a noastră, ci a Cubului Sportiv Universitar. Noi am avut un protocol de colaborare cu ei timp de doi ani, dar am decis să nu îl mai reînnoim. Conducerea echipei nu a putut să ne prezinte un proiect pe termen lung, nu a existat nici măcar o înţelegere de colaborare cu cluburile de handbal junioare din judeţ, pentru a asigura posibilitatea promovării tinerelor handbaliste locale. În plus, echipa nu şi-a găsit niciun sponsor. În aceste condiţii, am decis să nu mai continuăm protocolul de colaborare”, ne-a declarat preşedintele CSM Oradea, Şerban Sere.

CSU CSM Oradea s-a clasat pe locul 10 în Seria B a Diviziei A în primul an după înscriere, încheind apoi al doilea sezon pe locul 5.

Semnal de alarmă

Antrenoarea Doina Ardelean, nu şi-a ascuns dezamăgirea pentru decizia luată de CSM Oradea. Aceasta atrage atenţia asupra faptului că echipa de handbal feminin ar putea să dispară.

„Din păcate, unul dintre puţinele sporturi de echipă din România în care mai contăm, singurul sport care ne dă cea mai bună sportivă a lumii, handbalul feminin, este ignorat în Bihor. Viitorul său în judeţul nostru pare sumbru. După doar doi ani, am câştigat încrederea mai multor handbaliste din ţară, care au fost dispuse să joace la noi. Acum însă, ne aflăm în imposibilitatea de a le păstra. Dacă multe echipe din Liga Naţională beneficiază de bugete de peste un milion de euro, formaţia noastră ar fi avut nevoie în Divizia A de numai 70.000 de euro pe sezon. Din nefericire, nu avem posibilitatea de a asigura acest buget”, a afirmat Doina Ardelean.

În aceste condiţii, singura posibilitate de supravieţuire a echipei CSU CSM Oradea o constituie atragerea unor sponsori sau susţinători financiari. Conducerea echipei trebuie să identifice cât mai rapid potenţiale surse de finanţare, pentru că viitoarea ediţie a Diviziei A va începe pe la mijlocul lunii septembrie, iar timpul rămas la dispoziţie este extrem de scurt.